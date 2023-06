De highlights van National Geographic voor juli

James Cameron is een filmregisseur, filmproducent, scenarioschrijver, editor en documentairemaker. Hij heeft vele bekende films op zijn naam staan, waaronder ook 'Titanic'.

25 jaar na het uitbrengen van deze kaskraker, onderzoekt James Cameron de mythen en mysteries rondom de bekendste schipbreuk aller tijden. Hij voegt een naschrift toe aan zijn fictieve hervertelling van deze tragedie.

Nadat fans blijven volhouden dat Jack die nacht niet hoefde te sterven, voert hij samen met deskundigen allerlei tests uit. Om voor eens en altijd vast te stellen of zowel Jack (Leonardo di Caprio) als Rose (Kate Winslet) op het vlot zouden passen en ze het hierdoor beiden hadden kunnen overleven.

Woensdag 5 juli om 21.30 uur op National Geographic.

NEVER SAY NEVER WITH JEFF JENKINS

Reisjournalist Jeff Jenkins leidt zijn leven met de filosofie dat 'het leven echt begint aan het einde van je comfortzone'. Hij gaat op zoek naar bestemmingen en avonturen over de hele wereld waar de meeste reizigers van zouden schrikken. Onderweg gaat Jeff fysieke uitdagingen aan en beleeft hij een reeks aan culturele out-of-the-box ervaringen... en dat allemaal om elk avontuur met zijn volgers te delen.

Vanaf 30 juli, elke zondag om 17.00 uur op National Geographic.

LAST OF THE GIANTS: WILD FISH S2

Na hun avonturen vol actie in het Grote Noorden van Amerika en het Amazonegebied zijn Cyril en het team terug met nog eens drie missies. Dit seizoen brengt een hoog ardenalinegehalte tijdens de jacht op de grootste wilde vissen in Argentinië, Nicaragua en de Marquesas-eilanden in de Stille Zuidzee.

Vanaf 1 juli, elke zaterdag om 20.30 uur op National Geographic.

LIFE BELOW ZERO: FIRST ALASKANS S2

Toen de Russen in de 18e eeuw arriveerden, waren de inheemse volkeren van Alaska er al duizenden jaren en ontwikkelden en perfectioneerden geavanceerde manieren om te overleven in de meest barre omstandigheden. Hun tradities en methoden zijn van generatie op generatie doorgegeven, en tegen alle verwachtingen in zijn ze erin geslaagd hun gebruiken en unieke levenswijze intact te houden. Toch blijft het constante gevaar van uitsterven.

In het licht van het veranderende en wrede landschap van Alaska heeft een steeds kleiner aantal inheemse volkeren van Alaska slechts één toevluchtsoord: leven zoals hun voorouders deden... en de volgende generaties alles leren over leven met en van het landschap.

In 'Life Below Zero: First Alaskans' volgt deze gloednieuwe, terugkerende documentaireserie een select aantal van de oorspronkelijke bewoners die vertrouwen op oude wijsheid, evenals op jacht-, bouw- en overlevingstechnieken, om hun voortbestaan voor de komende duizend jaar veilig te stellen. Dit is een viering van cultuur, traditie en ongelooflijke kracht van een inspirerende groep mensen die er altijd in slagen een manier te vinden om nog een dag te leven.

Vanaf 15 juli, elke zaterdag om 19.30 uur op National Geographic.