'De Faker Feestmaand' gaat van start

Op het oog lijkt het een doodgewoon gezin maar er klopt iets niet. Een van de gezinsleden is vervangen door een acteur. Maar wie dat is?

Presentatoren Joris Marseille, Evita Mac-nack en Annabelle Zandbergen in team Groen nemen het op tegen acteurs Jay Pothof, Harvey Elgood en Florien Ferdinandus in team Rood. Ze gaan langs bij gezinnen tijdens de feestelijke decembermaand om erachter te komen welk gezinslid de Faker is.

De familie Dessing uit Utrecht bereidt zich in de eerste aflevering voor op de komst van de Sint. Lukt het Evita Mac-nack om de Faker te vinden in dit gezin?

'De Faker Feestmaand', maandag 4 december om 18.25 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.