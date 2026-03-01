De donkerste misdaadverhalen in maart op Crime+Investigation

In maart staat tv-zender Crime+Investigation in het teken van waargebeurde misdaadverhalen die laten zien hoe het kwaad soms angstaanjagend dichtbij komt.

'My Strange Arrest' is vanaf vrijdag 6 maart om 22.00 uur te zien en duikt in de meest bizarre misdaden en de opmerkelijke mensen die ervoor zijn opgepakt. Je hoort de verhalen van de mensen die het van dichtbij meemaakten. 'Murder by Medic' start maandag 16 maart en is elke doordeweekse dag om 12.15 uur te zien. De serie neem je mee in huiveringwekkende zaken waarin zorgverleners het vertrouwen van hun patiënten misbruiken met fatale gevolgen. 'Spring Break Murders' onthult hoe onbezorgde vakanties kunnen ontaarden in nachtmerries met dodelijke afloop. Je ziet het wekelijks vanaf woensdag 25 maart om 22.00 uur. Maart wordt afgesloten met de tweedelige documentaire 'Skegness Psycho: 28 Miles to Murder', waar je van minuut voor minuut wordt meegenomen in een meedogenloze moordzaak die heel Engeland in zijn greep hield. Je ziet het maandag 30 maart en maandag 6 april om 22.00 uur op Crime+Investigation.

My Strange Arrest

Vanaf 6 maart elke vrijdag om 22.00 uur

'My Strange Arrest' portretteert mensen die naar verluidt enkele van de meest bizarre misdaden ooit hebben gepleegd. De serie gaat verder dan de virale video’s en zoomt in op de mensen die zijn gearresteerd, aangeklaagd en soms veroordeeld voor de vreemdste, wildste en meest opmerkelijke misdrijven.

Met ooggetuigenverslagen van de verdachten, betrokken agenten en andere getuigen blijven deze verhalen je nog lang bij, zelfs nadat je weet hoe ze zijn afgelopen.

'Murder by Medic'

Vanaf 16 maart elke doordeweekse dag om 12.15 uur

We vertrouwen ons leven toe aan medici, maar sommigen slaan een duister pad in en misbruiken hun medische kennis om misdaden te plegen. In sommige gevallen komen ze zelfs weg met moord. Artsen, verpleegkundigen, ambulancepersoneel, tandartsen en psychiaters zijn opgeleid om te redden, te verzorgen en te genezen. Maar wat gebeurt er wanneer het kwaad hun hart binnendringt?

Elke aflevering van 'Murder by Medic' ontleedt het waargebeurde verhaal van een moordende zorgprofessional. De zaak wordt verteld door mensen die het van dichtbij meemaakten, aangevuld met inzichten van medische experts en vooraanstaande criminologen die diep in de psyche van de dader duiken. Wat drijft mensen die een eed hebben afgelegd om levens te redden ertoe om juist te doden?

'Spring Break Murders'

Vanaf 25 maart elke woensdag om 22.00 uur

Elk jaar trekken miljoenen studenten en jongvolwassenen naar zonovergoten stranden en tropische bestemmingen om te ontspannen en de teugels te laten vieren. Voor velen is het hun eerste kennismaking met echte onafhankelijkheid: geen ouders, geen regels, slechts een week vol feesten. 'Spring Break Murders' onthult de onvertelde verhalen die schuilgaan onder het zonnige oppervlak van de populairste vakantiebestemmingen.

Tijdens wat een droomvakantie zou moeten zijn, worden studenten en jongeren op brute wijze vermoord. De serie legt de onzichtbare dreiging bloot waarmee miljoenen jongeren worden geconfronteerd en belicht tragische zaken, evenals de nalatigheid van zowel organisatoren als lokale autoriteiten. Dit is de ultieme nachtmerrie voor ouders.

'Skegness Psycho: 28 Miles to Murder'

Maandag 30 maart en maandag 6 april om 22.00 uur

Het is de middag van 31 mei 2021. Daniel Boulton verlaat zijn hostel in Skegness en begint te lopen. Zonder tas. Zonder iemand aan te spreken. Hij stopt niet. In de daaropvolgende twaalf uur legt hij 45 kilometer af over landweggetjes en voetpaden, recht op het huis af van zijn ex-partner Bethany Vincent en haar jonge zoon, ‘DJ’.

Om 20.00 uur forceert Boulton de deur. Binnen enkele minuten zijn zowel Bethany als DJ dood, meerdere keren neergestoken. Boulton slaat niet op de vlucht. Hij steekt een sigaret op, zegt tegen een buurman dat die een ambulance moet bellen en loopt vervolgens weg.

Wat volgt is een zestien uur durende klopjacht. De politie zet alles op alles om een man te vinden die geen emotie heeft getoond, een handgeschreven bekentenis heeft achtergelaten op de plaats delict en tijdens zijn vlucht een agent buiten dienst heeft aangevallen. Helikopters cirkelen boven het gebied, speurhonden doorzoeken velden en agenten kammen boerderijen en dorpen uit in het landelijke Lincolnshire.

Zelfs na zijn arrestatie is het verhaal - en dat van Bethany’s familie - nog lang niet ten einde.