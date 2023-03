D66-leider Sigrid Kaag te gast in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam om 10.00 uur.

Sigrid Kaag

Zondagmorgen is partijleider Sigrid Kaag van D66 te gast bij Rick Nieman. De partijleider gaat in gesprek over de verkiezingen van de Provinciale Staten en de stikstofdoelen 2030. Hoe heilig is dat jaartal voor D66?

Johan Remkes

Oud-minister Johan Remkes geeft in 'WNL Op Zondag' zijn reactie op het rapport over de afhandeling van de schade voor de Groningers. Hoe moet het verder met dit dossier? Waar ligt de prioriteit?

Electoraal Geograaf Josse de Voogd

Over tien dagen zijn de verkiezingen. In het WNL-programma 'Aangehaakt' wandelt electoraal geograaf Josse de Voogd door steden en dorpen op zoek naar de Nederlandse kiezer. Over bakfietsbuurten en bloemkoolwijken.

Tech-ondernemer Ali Niknam en Catherine Keyl

Volgende week begint de Boekenweek met als thema ‘Ik ben alles’. Tech-ondernemer Ali Niknam en presentator Catherine Keyl over boeken die iedereen gelezen moet hebben.

'WNL Op Zondag', zondag 5 maart om 10.00 uur op NPO 1.