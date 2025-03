Commissaris van de Koning Hugo de Jonge bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Dit zijn deze week de gasten:

Commissaris van de Koning Hugo de Jonge

Zondagmorgen is de Commissaris van de Koning in Zeeland Hugo de Jonge te gast bij Rick Nieman. Volgende week wordt de visie Zeeland 2050 gepresenteerd. Een gesprek over de verhouding tussen de regio en de Haagse politiek.

Jimmy Dijk (SP) en Laurens Dassen (VOLT)

SP-partijleider Jimmy Dijk en Volt-partijleider Laurens Dassen gaan in onze nieuwe rubriek Breekpunt in debat over defensie. Van de 800 miljard voor de herbewapening van Europa tot de Nederlandse deelname aan de troepenmacht voor Oekraïne.

Marieke de Vries

Na haar correspondentschap in de Verenigde Staten is NOS-verslaggever Marieke de Vries weer terug in Nederland. Wat viel haar op? Hoe kijken wij hier naar Amerika en wat vinden de Amerikanen van de eerste maanden van president Donald Trump?

Psychiater Esther van Fenema

Psychiater Esther van Fenema over de Netflix-hitserie 'Adolescence'. In de serie wordt een 13-jarige jongen verdacht van het doodsteken van een net zo oud meisje. Maar het gaat vooral over mannelijkheid en de digitale wereld waarin kinderen verstrikt raken.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 30 maart om 10.00 uur op NPO 1.