Coen Verbraak terug met 'In De Beste Families', deze keer met vaders en kinderen

In de week dat veel families samenkomen, of juist familie moet missen, komt NTR met een nieuw seizoen van 'In De Beste Families'.

Na de series over broers en zussen (2019) en moeders en kinderen (2020) staan deze keer de vaders in het middelpunt. Journalist Coen Verbraak gaat in gesprek met onder anderen cabaretier Diederik van Vleuten en zijn zoon Bobby, muzikant Lucas van Merwijk en zijn dochter Gianna en journalist Frenk der Nederlanden en dochter Josephine.

Wat is dat eigenlijk, een goede vader zijn? Is dat te leren? En hoe belangrijk is je eigen vader voor je (geweest)? Is je vader een voorbeeld? En zo ja, houdt dat op een dag dan opeens op? Krijgt je vader een andere rol in je bestaan naarmate je zelf ouder wordt? Hoe is het voor een vader om te constateren dat je voor je kinderen opeens ‘held af’ bent?

In een nieuw seizoen van 'In De Beste Families' gaat Coen Verbraak het gesprek aan met vaders en hun kinderen, om van hen antwoord te krijgen op al deze vragen.

'In De Beste Families: vaders', vanaf maandag 25 december t/m vrijdag 29 december bij de NTR op NPO 2. Op eerste en tweede kerstdag rond 21.45 uur, de dagen erna om 22.10 uur.