'Close Up: Louise Bourgeois - Mijn lichaam, mijn sculptuur' bij AVROTROS

Louise Bourgeois is wereldberoemd geworden met haar imposante sculpturen, zoals de metershoge spin Maman. In deze Close Up is de inmiddels overleden Bourgeois te zien in exclusieve opnames, dwalend door persoonlijke archieven en herinneringen.

De film biedt een intiem portret van een feministe avant la lettre, van wie de kunst een weerspiegeling vormt van haar persoonlijke leven. Louise Bourgeois is haar kunst en haar sculptuur is haar lichaam.

'Close Up: Louise Bourgeois - Mijn lichaam, mijn sculptuur', dinsdag 25 maart om 22.40 uur bij AVROTROS op NPO 2.