'Close Up: JDL - Behind the Wall' bij AVROTROS

Muurschilderingen tot wel 70 meter hoog. Dat is wat de Nederlandse street artist Judith de Leeuw, met artiestennaam JDL, over heel de wereld maakt.

Haar werk valt op door de monumentale afmetingen, maar ook door de maatschappelijke thema’s. JDL begrijpt en ziet de minderheden in de samenleving en vertaalt hun verhaal in haar kunst. Regisseur Deborah Faraone Mennella volgde JDL in 2022 bij het maken van een imponerende muurschildering op een flatgebouw in een achterstandswijk in Zuid-Italië. In 'Close Up: JDL - Behind the Wall' is te zien hoe deze Nederlandse kunstenaar een indrukwekkende muurschildering maakt die emoties losmaakt bij de omwoners.

JDL is bij het maken van de schildering in Italië geïnspireerd door de dood van haar vader. Het thema roept niet alleen sterke gevoelens op bij Judith zelf, maar ook bij de bewoners van de wijk Paolo VI in Taranto. Afgelopen decennia hebben zij veel familieleden verloren aan kanker, een gevolg van de vervuilende industrie in het gebied.

'Close Up: JDL - Behind the Wall' is een co-productie van Interakt en AVROTROS.

Close Up: JDL - Behind the Wall', woensdag 17 januari om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.