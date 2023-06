'Close Up: Hidden Letters - Vrouwen en vrijheid in China' op NPO 2

In China bestaat al eeuwenlang een geheimschrift - het zogenaamde Nüshu - waarin vrouwen elkaar brieven schrijven om elkaar op te beuren en te steunen in een dagelijks leven vol onderdrukking.

In hedendaags China strijden twee jonge vrouwen, Hu Xin en Wu Simu, voor het behoud van dit geheimschrift. Maar minstens zo groot is hun strijd om als vrouw een vrij en gelukkig leven te leiden in een nog altijd heel traditionele maatschappij. We volgen de twee Chinese vrouwen in hun missie, waarbij ze onder meer in contact komen met een oude Nüshu meesteres die hen meer vertelt over de belangrijke betekenis van Nüshu in het oude China.

'Close Up', dinsdag 27 juni om 22.40 uur bij AVROTROS op NPO 2.