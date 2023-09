'Close Up: Helen Mirren - A royal actress' bij AVROTROS

Ze is niet alleen een theater icoon, maar ook een film- en televisiester. De Engelse Helen Mirren maakt met haar briljante carrière sinds de jaren zestig indruk op de wereld.

Ze speelt vaak machtige en sterke vrouwen, zoals in de film 'The Queen' (2006) en in de miniserie 'Catherine the Great' (2019). Dankzij de rollen die ze kiest - maar ook door haar houding achter de schermen - geldt Mirren als een strijdster voor de vrouwenemancipatie.

'Close Up: Helen Mirren - A royal actress', dinsdag 5 september om 22.40 uur bij AVROTROS op NPO 2.