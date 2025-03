Cinema, documentaires en series in april op TV5MONDE

De Franse actrice Danielle Darrieux, die in 2017 overleed op 100-jarige leeftijd, heeft tijdens haar imposante carrière in meer dan 100 films gespeeld.

Docu: 'Danielle Darrieux, il est poli d'être gai' (Nederlands ondertiteld)

Dinsdag 1 april om 12.30 uur

De iconische Franse ster Danielle Darrieux overleed in 2017 op 100-jarige leeftijd. Elegant, charmant, sexy en levendig, trotseerde ze voortdurend de taboes, verzette ze zich tegen een patriarchale samenleving en toonde een rustige immoraliteit.

Regie: Pierre-Henri Gibert (Frankrijk, 2018)

Cinema: 'Le jour des rois'

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 3 april om 21.00 uur, woensdag 9 april om 14.00 uur

Drie oude zussen komen elke zondag bij elkaar. Het is dit keer Driekoningen en ze hebben een druk programma voor de boeg: eerst Chinees eten en daarna met tegenzin naar de voorstelling van de vierde zus, de extravagante, die deel uitmaakt van een theatergroep voor ouderen ...

Regie: Marie-Claude Treilhou (Frankrijk, 1991)

Rolverdeling: Danielle Darrieux

Documentaire ter ere van de Dag van de Aarde

Docu: 'Corbeaux & Corneilles, la nature nous observe!' (NL ondertiteld)

Maandag 21 april om 21.00 uur, woensdag 23 april om 18.40 uur

Overal waar mensen zijn, observeren kraaiachtigen. Deze vogels hebben altijd de jagers, boeren, soldaten of beulen gevolgd; tuinen, geploegde velden en slagvelden... Kraaien en raven bestuderen ons en geven deze kennis door aan hun nakomelingen.

Regie: Martin Schilt (Zwitserland, 2022)

Serie: 'Meurtres à' (Nederlands ondertiteld)

Elke dinsdag om 18.40 uur vanaf 1 april

Herh: vrijdag om 14.00 uur

'Meurtres à' speelt zich steeds af in een andere stad met andere hoofdrolspelers. Elk plot ontvouwt zich tegen een achtergrond van mysteries en lokale overtuigingen in het hart van de mooiste steden en regio's van Frankrijk en het is aan de rechercheurs om de dader(s) te ontmaskeren...

Docuserie: 'Secrets d´Histoire' (Nederlands ondertiteld)

Elke maandag om 21.00 uur vanaf 28 april

Herh: woensdag om 18.40 uur

Neem iedere week een duik in de geschiedenis met de historische documentaireserie ‘Secrets d’histoire’, gepresenteerd door Stéphane Bern.

Aan de hand van reportages, archiefbeelden en bijdragen van specialisten, schijnt 'Secrets d'histoire' een licht op het leven en vaak verrassende parcours van een persoonlijkheid die de geschiedenis getekend heeft.

Maandag 28 april: Spartacus en de opstand van de gladiatoren