Check hier de highlights van CANAL+, Film1 en FilmBox

'The Trigger' is een Franse dramaserie over actuele thema's als racisme, polarisatie, radicalisering en de macht van sociale media. Wat een feestelijke avond had moeten zijn, mondt uit in een groot schandaal.

Een zwarte voetballer geeft zijn witte coach een kopstoot en uit daarbij een racistische opmerking. Het incident leidt tot een ongekende mediastorm. Een PR-bureau wordt ingeschakeld om de situatie onder controle te krijgen en de reputatie van het team te redden. Ondertussen dreigt de samenleving volledig te ontsporen. Van de maker van de veelgeprezen serie Baron noir en de producenten van de wereldwijde hit 'The Intouchables'.

'The Trigger': seizoen 1

Stream vanaf 28 februari

Vanaf 7 maart wekelijks om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Attraction': seizoen 1

Een meeslepende thriller-serie waarin Agathe's wereld op zijn kop wordt gezet na een moord in het hotel van haar man. Wanneer ze begint te twijfelen aan zijn betrokkenheid, komen haar gezin en huwelijk onder zware druk te staan. Terwijl ze de waarheid probeert te achterhalen, raakt ze verstrikt in een gevaarlijk web van leugens, geheimen en bedreigingen, met verstrekkende gevolgen voor haar leven en relaties.

Stream vanaf 30 maart

'Maggie Moore(s)'

Acteurs Jon Hamm en Tina Fey in een misdaadthriller over een politiechef in een klein woestijnstadje. Binnen enkele dagen worden twee vrouwen met dezelfde naam, Maggie Moore, vermoord. De politie staat voor een mysterie, zonder duidelijke verbanden tussen de slachtoffers.

Stream vanaf 16 maart

Zondag 23 maart om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Mafia Mamma'

Het komische verhaal van een Amerikaanse vrouw (Toni Collette) die het maffia-imperium van haar grootvader in Italië erft. Begeleid door de vertrouwde raadgever van het imperium (Monica Bellucci) overtreft ze op hilarische wijze ieders verwachtingen als het nieuwe hoofd van het familiebedrijf.

Stream vanaf 2 maart

'Marie Antoinette': seizoen 2

Het tweede seizoen duikt dieper in het turbulente leven van de legendarische Franse koningin. Terwijl de monarchie onder druk komt te staan, worstelt Marie Antoinette met politieke intriges, persoonlijke verliezen en haar eigen identiteit. Ze voert een harde strijd om haar positie te behouden, te midden van de opkomende Revolutie.

Stream vanaf 24 maart

'The Head': seizoen 1 en 2

Wanneer het contact met een afgelegen onderzoeksstation op Antarctica wordt verbroken, wordt een reddingsmissie op touw gezet. Bij aankomst ontdekt commandant Johan Berg dat het merendeel van het team is omgekomen of spoorloos verdwenen. Er blijkt een moordenaar actief, terwijl ook zijn vrouw nergens te bekennen is. Om haar te vinden moet hij samenwerken met Maggie, de enige overlevende.

Stream seizoen 1 vanaf 10 maart en seizoen 2 vanaf 17 maart

Oscars® Night op CANAL+

Op de avond van de Oscar-uitreiking bij FilmBox, heeft CANAL+ Action een selectie prijswinnende filmhits. Met om 17.35 uur de bekroonde klassieker 'Dances with Wolves'. Om 20.30 uur neemt de Oscar-sensatie 'Everything Everywhere All At Once' de kijker mee op een ongekende reis door multiversums en om 22.45 uur de laatste versie van Francis Ford Coppola’s meesterwerk 'Apocalypse Now: The Final Cut' (2019).

Zondag 2 maart vanaf 17.35 uur

'Memento Mori': seizoen 1

Spaanse misdaadserie die de confrontatie tussen een ongrijpbare seriemoordenaar en een vastberaden politieagent volgt. De moordenaar laat macabere poëzie achter op zijn slachtoffers, wat de zaak nog gruwelijker maakt. De agent krijgt onverwachte hulp van de mysterieuze Carapocha. Maar deze informant blijkt een eigen verborgen agenda te hebben.

Stream vanaf 1 maart

Vanaf 6 maart wekelijks om 20.30 uur op CANAL+ Action

Sportdocumentaires

Wekelijks een filmische reis door de sportwereld, van iconen als ijshockeyer Wayne Gretzky, voetballer Pelé en American footballer Jerry Rice tot de Mongol Derby, een van de zwaarste paardenraces ter wereld. Verder ook een terugblik op de dramatische training voor de Indianapolis 500 in 2015, waar coureur James Hinchcliffe een ernstig ongeluk ternauwernood overleefde. Tot slot een onthullende blik in het leven van autosportlegende Max Mosley.

Stream elke maandag

Elke maandag om 20.30 uur bij CANAL+ Action

In maart bij Film1

'American Fiction'

Oscarwinnend komisch drama met Jeffrey Wright als schrijver Thelonious 'Monk' Ellison. Uit onvrede over de uitbuiting van 'zwart' entertainment, schrijft hij onder een pseudoniem een scherpe satire. Het boek is onverwacht een groot succes, waarmee Monk precies het systeem blootlegt dat hij veracht. De film was een groot succes, met 63 prijzen van internationale filmfestivals, vijf Oscar-nominaties en een Oscar voor Beste Scenario.

Arthouse Sunday

Zondag 2 maart om 20.30 uur

Oscars® Night bij Film1

Ook Film1 staat zondagavond 2 maart in het teken van de Oscars® met prijswinnende meesterwerken. De avond start om 20.30 uur met de scherpzinnige satire 'American Fiction', gevolgd om 22.30 uur door het rechtbankdrama 'Anatomy of a Fall'. In de nacht om 01.00 uur start 'The Piano'. Een ontroerend drama dat drie Oscars mee naar huis nam, waaronder die voor de verbluffende acteerprestaties van Holly Hunter en Anna Paquin.

Zondag 2 maart vanaf 20.30 uur

'Happy Single'

Jamie Grant en Juvat Westendorp in een vermakelijke Nederlandse romcom over relatietherapeute Mollie, die niet in ware liefde gelooft. Haar wereld wordt op zijn kop gezet als ze gevoelens ontwikkelt voor Otis, een onenightstand die onverwachts haar nieuwe collega blijkt te zijn. Ontwijken is geen optie meer, en haar vrienden doen er alles aan om haar te overtuigen de liefde een kans te geven.

Zaterdag 8 maart om 20.30 uur

'Memory'

Jessica Chastain en Peter Sarsgaard leveren een voortreffelijke acteerprestatie in dit aangrijpende drama over twee gebroken zielen. Na het overwinnen van jeugdtrauma's en een alcoholverslaving heeft Sylvia haar leven weer op de rit. Maar op een reünie wordt ze onverwachts geconfronteerd met de jongdementerende Saul, een man uit haar verleden. Hun ontmoeting dwingt hen om de pijn en geheimen van vroeger onder ogen te zien, met ingrijpende gevolgen voor beide levens.

Zaterdag 15 maart om 20.30 uur

'Mona Lisa and the Blood Moon'

Stijlvolle fantasy-thriller met Kate Hudson en Jeon Jong-seo. Mona Lisa, een psychiatrische patiënte met de gave om gedachten te manipuleren, ontsnapt uit haar isoleercel en dwaalt door de betoverende straten van New Orleans. Ze vindt onderdak bij Bonnie Belle (Hudson), een alleenstaande moeder. Mona Lisa vormt een bijzondere band met haar zoon Charlie, terwijl haar bovennatuurlijke gave steeds grotere gevolgen heeft.

Zaterdag 22 maart om 20.30 uur

'Ride On'

Komische actiefilm met Jackie Chan als Lao Luo, een stuntman op zijn retour die een bijzondere band heeft met zijn paard. Wanneer het dier door een financieel conflict in gevaar komt, roept hij de hulp in van zijn dochter. Maar alles verandert wanneer een spectaculair gevecht met schuldeisers viraal gaat, en Lao Luo samen met zijn paard een onverwachte social media-sensatie wordt.

Zaterdag 29 maart om 20.30 uur

Elke maandag een Film van de Week bij FilmBox

Oscars® 2025

In de nacht van zondag 2 op maandag 3 maart zijn vanaf 00.30 uur Nederlandse tijd de pre-show met de rode loper en de live-uitreiking te volgen. Voor wie de hoogtepunten later wil terug zien, zendt FilmBox op maandag 3 maart om 20.30 uur een uitgebreide samenvatting uit. Speciaal voor de live Oscar®-show en de samenvatting zet Ziggo kanaal 13 open voor FilmBox.

Nominaties

Twee Nederlandse korte films, 'Wander to Wonder' van Nina Gantz en 'I’m Not a Robot' van Victoria Warmerdam, staan op de shortlist. Ook 'Babygirl' van Halina Reijn maakt kans op een nominatie voor Beste Filmmuziek. Vanwege de situatie in Los Angeles zijn de nominaties uitgesteld tot 23 januari, vooralsnog gaat de uitreiking door.

Oscars® live in de nacht van zondag 2 op 3 maart van 00.30 tot 4.00 uur

'Sisi & Ich'

Eigenzinnig kostuumdrama over de intense vriendschap tussen keizerin Sisi (Susanne Wolff) en gravin Irma (Sandra Hüller). In een aristocratische vrouwelijke commune in Griekenland raakt Irma gefascineerd door de excentrieke keizerin. Terwijl de buitenwereld hen probeert te breken, strijden de twee vrouwen voor hun vrijheid, met een noodlottig lot dat hun levens onlosmakelijk verbindt.

Maandag 10 maart om 20.30 uur

'Muzzle'

Na een schietpartij met een bende drugsdealers waarbij zijn politiehond omkomt, verliest agent Jake Rosser (Aaron Eckhart) volledig de controle. Gedreven door wraak gaat hij op eigen houtje achter de daders aan. Hij heeft alleen Socks, een afgekeurde en onbetrouwbare politiehond, aan zijn zijde.

Maandag 17 maart om 20.30 uur

'Piggy'

Prijswinnend Spaans horror-drama dat het verhaal volgt van Sara, een tienermeisje dat werkt in een slagerij en dagelijks wordt gepest vanwege haar overgewicht. Op een dag is ze getuige van de brute ontvoering van haar pestkoppen door een mysterieuze man. Gefascineerd door de gewelddadige vreemdeling besluit Sara te zwijgen tegen de politie, wat haar leven voorgoed verandert. De film ontving zes Goya-nominaties en won de Goya Award voor Beste Nieuwe Actrice.

Maandag 24 maart om 20.30 uur

'A House in Jerusalem'

Intens drama over het naargeestige Palestijnse verleden. Nadat haar moeder bij een ongeluk is omgekomen, verhuist de getraumatiseerde Rebecca met haar vader Michael naar Jeruzalem. Michael is zelf ontroostbaar, maar wil dat zijn dochter een nieuw leven begint in de stad. Het jonge meisje kan haar moeder echter niet vergeten en het lukt haar niet het verleden los te laten. De spanning tussen vader en dochter neemt toe als Rebecca ontdekt dat het huis ooit eigendom was van een Palestijns gezin.

Maandag 31 maart om 20.30 uur