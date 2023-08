Check de hoogtepunten van Crime+Investigation in september

De verhalen van deze vrouwen geven inzicht in de misdaden en veroordelingen die hen in deze positie hebben gebracht. De worstelingen van het leven in gevangenschap en hoe het is om te leven in de wetenschap dat het binnenkort je laatste dag zal zijn.

Door middel van nooit eerder vertoonde beelden vanuit de gevangenis, beklemmende opnames en interviews met mensen uit de eerste hand, banen we ons een weg door het doolhof van de dodencellen. De veroordeelden zijn Linda Carty, Melissa Luccio, Kerry Lyn Dalton, Sandi Nieves, Emelia Carr en Shawna Forde.

Women On Death Row

Vanaf 16 september op zaterdag om 22.00 uur

'Body In The Suitcase: The Murder of Deborah Chong'

Vanaf maandag 25 september om 22.00 uur

Op bewakingsbeelden van 11 juni 2021 is te zien hoe de 38-jarige Jemma Mitchell een grote blauwe koffer met zich mee sleept naar het adres van haar kerkvriendin Deborah Chong in Londen. Uren later vertrekt Mitchell weer en nu sleept ze twee zware koffers achter zich aan. Maar pas als het onthoofde lichaam van Deborah twee weken later wordt ontdekt, wordt de gruwelijke betekenis van deze beelden duidelijk. 'Body in the Suitcase' presenteert alle onverwachte wendingen van deze uitzonderlijke zaak, met behulp van verslagen uit de eerste hand van familieleden, ooggetuigen en de politie.

'Homicide: Hours To Kill'

Vanaf donderdag 7 september om 23.00 uur

Ergens in de laatste 24 uur van het leven van het slachtoffer ligt de sleutel tot het oplossen van de moeilijkste moordzaken. Homicide: Hours to Kill is een waargebeurde documentaireserie die rechercheurs volgt terwijl ze de gebeurtenissen van deze kritieke periode op een rijtje zetten om de tijdlijn van de moord te reconstrueren, het motief te ontrafelen en de dader te identificeren. Van jaloerse echtgenoten en geobsedeerde stalkers tot verborgen geheimen en rokende pistolen, elke aflevering is een moordpuzzel waarbij kijkers iedere stap van de opsporing volgen.

'Booked: First Day In'

Vanaf vrijdag 1 september om 22.00 uur

'Booked: First Day In' volgt een arrestant tijdens de arrestatie procedure in Amerika en biedt een buitengewone kijk op de meest ongewone, bizarre en intense bookings. Elke dag worden er in Amerika ongeveer 25.000 mensen gearresteerd en in hechtenis genomen. In elke aflevering van een uur wordt een arrestant, met toestemming, gevolgd bij de arrestatie procedure waarin duidelijk wordt wat de reden is van hun gevangenschap. Van kleine overtredingen tot ernstige misdaden, iedere arrestatie is een aangrijpende belevenis.