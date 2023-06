CEO Mercedes-Benz in 'College Tour'

Aanstaande zondag is Ola Kšllenius, CEO van Mercedes-Benz, te gast in KRO-NCRV's 'College Tour'. In het televisieprogramma zegt hij dat Lewis Hamilton nog steeds in staat is om Max Verstappen te verslaan.

'Max Verstappen heeft biologisch gezien een langere carrière voor de boeg dan Hamilton, maar Lewis heeft de meeste races gewonnen.'

In 2021 hadden beiden gelijkwaardige auto’s. Aan het eind van dat seizoen won Lewis alle races op de controversiële laatste race na. Källenius: 'Lewis is uniek qua gedrevenheid. Hij kan nog steeds winnen. Hij drinkt niet en zijn trainingsschema is bijna onmenselijk. Hij mag dan eind 30 zijn, hij heeft de conditie van een jonge twintiger. Dus als wij hem een betere auto geven - op het moment lopen we achter op Red Bull - dan kan hij weer winnen.'

Mercedes afhankelijk van de Chinese markt

Verder erkent de Mercedes-Benz topman in 'College Tour' dat zijn bedrijf afhankelijk is van China: 'Alle multinationals zijn afhankelijk van de Chinese markt. We kunnen onze zakelijke banden met het land niet verbreken. In iedere moderne auto zul je altijd Chinese onderdelen aantreffen. Naast Amerikaanse, Europese en Japanse. Het is onrealistisch om dat uit elkaar te trekken. China is de grootste automarkt in de wereld. Groter dan Europa en Amerika bij elkaar. We verkopen daar zo’n 35% van onze auto’s. Daarmee financieren we onze innovatie.'

Källenius sluit dwangarbeid niet uit

Onderzoek van de Sheffield Hallam Universiteit geeft aan dat er een groot risico bestaat dat sommige van de onderdelen in veel automerken, waaronder Mercedes-Benz, gemaakt zijn door Oeigoerse dwangarbeiders. In College Tour zegt de topman daarover: 'Honderd procent zekerheid kan geen enkele serieuze zakenman geven. Wel dat je er alles aan doet om zo transparant mogelijk te zijn en dat je in je aanvoerlijnen de mensenrechten respecteert.'

'College Tour' met Ola Källenius, zondag 11 juni om 20.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.