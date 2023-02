CDA-partijleider Wopke Hoekstra in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er dit seizoen extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

CDA-partijleider Wopke Hoekstra

Zondagmorgen is CDA-partijleider Wopke Hoekstra te gast bij Rick Nieman. Hoe wil het CDA meer grip krijgen op migratie? Ook gaat de voorman van de christendemocraten in op zijn plan voor de herinvoering van de dienstplicht voor jongens en meisjes.

Lale Gül en Zihni Özdil

Bestsellerauteur Lale Gül en historicus en publicist Zihni Özdil over de gevolgen van de aardbeving in Turkije. Wat betekent deze ramp voor de positie van de Turkse president Erdogan. Binnenkort zijn er verkiezingen gepland in Turkije.

Professor David Smeulders

Hoe ziet Nederland er uit in 2033? Deze keer hoogleraar David Smeulders over energie. IS er er in 2033 genoeg stroom voor iedereen of krijgen we in Nederland te maken met energie black-outs. Is Nederland van het gas af. Rijden we op waterstof.

Fotograaf Bart Maart

Fotograaf Bart Maat loopt meer dan tien jaar rond op het Binnenhof. Zijn foto’s geven een perfect beeld van grote en kleine gebeurtenissen in politiek Den Haag. Een politiek tijdsbeeld gevangen in foto’s.

'WNL Op Zondag', zondag 12 februari om 10.00 uur op NPO 1.