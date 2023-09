Carry Tefsen is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Carry Tefsen staat al meer dan 60 jaar op het podium. Ze oogstte veel succes als Mien Dobbelsteen in 'Zeg 'ns Aaa' en schitterde in meerdere grote musicals en toneelvoorstellingen.

In tegenstelling tot het grote publiek was haar vader minder blij met haar carrièrekeuze. Hij had haar liever voor de klas gezien in plaats van een onzeker bestaan te leiden als actrice. In de kappersstoel vertelt ze hier openhartig over.

'De Geknipte Gast', vrijdag 8 augustus om 21.00 uur bij BNNVARA op NPO 2.