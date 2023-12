Carrie ten Napel en Jan Slagter presenteren nieuwe editie 'MAX Kerstconcert'

Vier kerst samen met MAX! Op eerste kerstdag organiseert MAX - zoals vertrouwd - het 'MAX Kerstconcert'. Carrie ten Napel en Jan Slagter presenteren een gevarieerd muzikaal programma.

Op het sfeervolle podium staan onder anderen Frans Bauer, Edsilia Rombley, Gordon, Waylon en Mell. Zij worden begeleid door The European Pop Orchestra, met dirigent Guido Dieteren, en het ZO! Gospel Choir.

Tijdens het 'MAX Kerstconcert' zingen Frans Bauer en Ammar het nummer Een Vriend, treedt Jeangu Macrooy op met Alive, zingt Edsilia Rombley het bekende Ain't No Mountain High Enough, ontroert Mell met Frozen In Time, brengt Emma Kok Hallelujah, vertolkt de cast van MAMMA MIA! Thank You For The Music, treedt Stanley Burleson op met It Had Better Be Tonight en zingt Waylon het nummer Nog Eén Nacht.

Natuurlijk mogen ook de nodige kerstnummers niet ontbreken. Gordon treedt op met It's The Most Wonderful Time Of The Year, Patricia van Haastrecht met O Holy Night en Dave von Raven met Een Kerstliedje Voor Jou. En het feest is compleet met Guus Meeuwis en Acda en De Munnik op het podium.

Het concert, met het thema vriendschap, staat onder de muzikale begeleiding van The European Pop Orchestra met dirigent Guido Dieteren, ook wel bekend als 'The Maestro'. En ook het ZO! Gospel Choir is weer van de partij. Inspirerende woorden zijn er deze kerst van Peter van Uhm, Nederlands generaal buiten dienst.

Het 'MAX Kerstconcert' is maandag 25 december om 13.20 uur te zien bij MAX op NPO 1, direct na de toespraak van koning Willem-Alexander.