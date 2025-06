'Buiten Adem': paniek, de grote verbijstering én veerkracht van Nederland

In februari 2020 kwam onze wereld tot stilstand. Het coronavirus verspreidde zich vanuit Noord-Brabant over ons hele land. Ziekenhuizen raakten overspoeld, slachtoffers vochten voor hun leven en Nederland ging op slot.

De coronatijdlijn is, nu vijf jaar later, voor velen een waas geworden, zelfs voor de hoofdrolspelers. Zodra het kon deden we ons best om die bizarre tijd te vergeten. Maar corona heeft talloze levens blijvend veranderd. Want hoe rouw je als je geen afscheid hebt kunnen nemen van je geliefden? En wat als je nooit meer beter bent geworden?

Het ongrijpbare virus houdt iedereen in zijn greep. 'Het leek alsof corona hier aan de bomen hing in Brabant; iedereen leek wel besmet! Voor ons bestond er niets anders dan corona', herinnert ambulancechauffeur Erik Biemans zich.

In de KRO-NCRV documentaireserie 'Buiten Adem' blikken zorgmedewerkers, nabestaanden en overlevenden terug op het eerste coronajaar. Ze delen openhartig verhalen uit ziekenhuizen, verpleeghuizen, huiskamers, ambulances en het uitvaartcentrum. Voor het eerst staan ze stil bij momenten die ze nooit zullen vergeten in een confronterend drieluik, over de paniek, verbijstering én veerkracht van Nederland.

Aflevering 1: Chaos en paniek

In het vroege voorjaar van 2020 worden in een rap tempo steeds meer mensen ziek. In Brabant wordt het zorgpersoneel overspoeld door patiënten die zijn besmet met het coronavirus. Betrokkenen beschrijven de chaos en paniek van de eerste weken: want hoe kan het dat patiënten zo snel overlijden? En hoe houd je de zorg menselijk in tijden van crisis? De zussen van Zutven vertellen hoe hun gehandicapte broer André als een van de eerste personen ziek werd. En zorgmedewerker Susan ziet tot haar schrik dat een goede vriend wordt binnengebracht op de IC.

Aflevering 2: Afscheid op afstand

Terwijl het coronavirus door Nederland raast, gaan de verpleeghuizen op slot. Binnen speelt zich een stille ramp af. Verpleegsters van het Simeonshof in Erp doen hun best om voor alle ouderen te zorgen. Tientallen van hen overlijden binnen korte tijd, afscheid nemen ze vaak via een beeldscherm. Het virus blijkt grillig. Niermala levert haar zieke partner Kishen (35) af bij het ziekenhuis en mag hem niet meer bezoeken.

Aflevering 3: De weg naar buiten

De komst van de vaccinaties brengt wat lucht. De eerste stappen richting het einde van de pandemie zijn gezet. Nederland start weer op en we vergeten het coronavirus het liefst zo snel mogelijk. Maar voor het zorgpersoneel, slachtoffers en nabestaanden is het leven nooit meer hetzelfde. Ze kijken terug op een bizarre tijd. Wat hebben ze hieruit geleerd en hoe gaat het nu met ze? Voor ambulanceverpleegkundige Roy en de 17-jarige Sarah is ook vijf jaar later de pandemie nog niet voorbij.

