'Bromet over de Schutting': de stille revolutie van privacy en buren

zondag 28 december 2025

Frans Bromet gaat in 'Bromet over de Schutting' op ontdekkingstocht achter de hoge schuttingen die Nederlandse tuinen steeds vaker afschermen. Wie plaatst deze muren en waarom? Wat verbergen ze en wat vinden de buren ervan?

De serie laat zien dat achter deze ogenschijnlijk alledaagse afscheidingen diepere maatschappelijke veranderingen schuilgaan, van individualisering tot veranderende opvattingen over privacy en gemeenschap.


In Nederlandse woonwijken verrijzen steeds hogere schuttingen. Waar vroeger lage hekjes openheid en saamhorigheid in de buurt versterkten, leidt de behoefte aan veiligheid en privacy nu tot grotere afscheidingen. Tegelijkertijd verandert het contact met buren: boodschappen worden met de auto gedaan, oppas wordt online geregeld en de buurt is minder vaak het sociale netwerk. Deze fysieke muren symboliseren zowel bescherming als afzondering, terwijl het verlangen naar verbinding blijft bestaan.

'Bromet over de Schutting' laat de vele vormen van deze omheiningen zien en spreekt met bewoners over de betekenis ervan. Bromet gaat op pad met zijn camera en vraagt bewoners waarom zij een schutting hebben geplaatst en hoe zij de buren erachter ervaren. Bromet: 'Ooit kenden we elkaar. Een touwtje uit de brievenbus was genoeg. Maar nu? Nu bouwen we muren.'

Elke aflevering toont drie portretten van schuttingen, met de verhalen van beide kanten. Het persoonlijke verhaal van bewoners wordt telkens gekoppeld aan bredere maatschappelijke thema’s. De buren proberen vaak ongemerkt te ontdekken wat er achter de schutting gebeurt, terwijl bewoners hun eigen privacy beschermen.

Frans Bromet
Bromet is een van de meest ervaren documentairemakers van Nederland. In 2017 ontving hij de Nipkowschijf voor zijn oeuvre. Zijn herkenbare stijl, humor en persoonlijke benadering, zoals te zien in onder andere Buren en Met Bromet naar hondencursus, maken Bromet over de Schutting tot een unieke toevoeging aan het Nederlandse televisielandschap.

'Over de Schutting', maandag 29 december om 19.10 uur bij de NTR op NPO 2.


Kijktip van de dag

logo Play logo

Het is 1976. De zomer is heet en zwoel. Ondertussen draait het terras van café De sportvriend op volle toeren. Willy baat dat café al jaren uit, samen met zijn middelste zoon Achiel. Zijn oudste zoon Arthur is vooral bezig met muziek en probeert door te breken met zijn rockbandje. Maar Willy's hoop is vooral gevestigd op zijn jongste zoon en oogappel Albert. Hij zou dit jaar de kermiskoers wel eens kunnen winnen. Maar dan komt de mysterieuze Barbara in het dorp wonen.

'Vergeet Barbara', om 20.00 uur op Play.

