'Brandpunt+' onderzoekt hoe liefde voor huisdieren kan omslaan in gekte

Van gevaarlijke wilde katten tot glibberige slangen en van onschuldige hamsters tot lieve hondjes: Nederlanders zijn dol op dieren. Er leven in ons land zelfs 27 miljoen (!) huisdieren, terwijl we met 17 miljoen mensen zijn.

Uit onderzoek van 3Vraagt blijkt dat maar liefst 3 op de 5 jongeren hun huisdier ziet als familielid. Wat deze dierenvrienden over hebben voor hun lievelingen lijkt grenzeloos: professionele fotoshoots, uitgebreide verjaardagspartijtjes en duizenden euro’s aan ontelbare accessoires: alles wordt uit de kast getrokken om de liefde voor deze viervoeters te bezegelen.

Maar voor wie doen we dat eigenlijk, voor het dier of voor onszelf? Waar liggen de grenzen als gaat om hoe wij met dieren omgaan? Op vrijdag 20 januari lanceert het KRO-NCRV programma 'Brandpunt+' op het YouTube-kanaal van NPO 3 de nieuwe serie 'Beestachtige Liefde', over de onvoorwaardelijke liefde die wij voelen voor dieren en de gekte die daaruit voortkomt.

In de vierdelige serie 'Beestachtige Liefde' van 'Brandpunt+' gaan we langs bij acht overenthousiaste dierenliefhebbers. We maken onder anderen kennis met Jill (33 jaar) en haar chihuahua Juicy. Juicy wordt 13 jaar en dat wordt uitgebreid gevierd. Compleet met een honden-partyplanner, hondentaart, hondenvriendjes, hondenballonnen, hondenslingers en hondencadeautjes. 'Van een kind wordt een verjaardag gevierd dus ook van mijn hondje.'

De 24-jarige Kelsey is holistisch hondengedragscoach. Ze helpt andere mensen om een betere relatie met hun viervoeter te krijgen aan de hand van edelstenen en essentiële oliën – én met hulp van haar collega: hond Bommel.

Petfluencer Debbie (30 jaar) heeft vier Britse kortharen. De katten hebben een eigen Instagram account met meer dan 30.000 volgers waar ze poseren met strikjes, bandana’s en mutsjes. Bij het account van Debbie is de groei van het aantal volgers organisch gegaan, maar wat doe je als je per se wil dat je huisdier beroemd wordt, en dat gaat niet vanzelf? Laurens (34) neemt zijn Bengaalse kat Charlie mee naar een castingdag voor dieren. Hij hoopt dat de prachtige Charlie een rol krijgt in een film of reclamespot.

Een roofdier bij een baby: wel of niet doen? Anderen zouden misschien hard wegrennen voor een roofdier zoals een serval, maar voor de 30-jarige Badr is de katachtige net zijn eigen kindje. Badr woont samen met zijn vrouw Iris, de serval Mowgli én hun pasgeboren baby in één huis. Maar is het wel mogelijk om met de kersverse gezinsuitbreiding een serval te houden als huisdier? Badr wil alles op alles zetten om zijn beide kinderen te kunnen houden.

Xana (25) werkt voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en laat zien hoe het houden van exotische dieren fout kan gaan.

Vechten voor dierenrechten Floris (25) en Daphne (23) maken zich allebei hard voor de rechten van dieren – de één alleen ietsje radicaler dan de ander. Floris is vrijwilliger bij de Dierenambulance. Hij deelt zijn kennis over dieren op social media om andere jongeren te inspireren en bewustzijn over dierenwelzijn te creëren. Daphne daarentegen is vrijwilliger bij Animal Rights en gaat actief op jacht naar jagers om ze op heterdaad te betrappen en te filmen.

'Beestachtige Liefde', te zien vanaf 20 januari bij KRO-NCRV op het YouTube-kanaal van NPO 3.