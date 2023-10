'Boer Zoekt Vrouw Europa': keuzestress voor Claudia en Haico

In de komende aflevering van 'Boer Zoekt Vrouw Europa' staan ook Claudia en Haico voor de pittige keuze: wie moeten hun koffers pakken om terug te gaan naar Nederland? Dit valt niet mee voor hen en ook niet voor de logees.

Yvon neemt poolshoogte bij de logees in Denemarken. Hoe voelen ze zich bij het naderende afscheid en wat maakt Haico bij hen los? Ellen is een open boek: 'Hij is lief, knap. Ik denk dat ik wel een beetje verliefd ben.' Haico is erg onder de indruk van alle aandacht en heeft het er moeilijk mee om iemand te laten gaan.

In Frankrijk zijn de mannen zeer gecharmeerd van Claudia. In gesprek met Yvon steken ze hun gevoelens niet onder stoelen of banken. Paul: 'Ik heb het gevoel dat er iets kan ontstaan.' En René: 'Ik vind Claudia een prachtvrouw'. Voor wie van de drie houdt het liefdesavontuur na vandaag op?

In Slowakije wordt de derde logeerdag afgetrapt met een ontbijtje in de zon. De vrouwen voelen zich erg op hun gemak bij Richard. Marijke geeft dit ook aan: 'Ik vind het wel ontspannen. Heel fijn dat ik gewoon mezelf mag zijn en dat ik niet het idee heb dat het anders moet.'

Nu Bernice, Johan en Ype Jacob nog maar met z’n drieën zijn, hebben ze zich voorgenomen om meer met elkaar in gesprek te gaan. Johan: 'Er is werk aan de winkel, het is niet alleen maar leuk, want we zijn hier wel gekomen met een reden.' Zal de temperatuur gaan stijgen in Zweden?

Er heerst een fijne sfeer bij het drietal in Duitsland. Piet is opgelucht dat hij zijn aandacht nog maar over twee vrouwen hoeft te verdelen. Hij maakt steeds beter contact met Anke en Gea, zelfs via voorzichtige aanrakingen. Ontstaan er al warme gevoelens?

