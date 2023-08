BNNVARA zendt 'Dark Waters' uit over dupont PFAS-schandaal in Amerika

Op 15 juni onthult 'Zembla' dat chemiebedrijf Chemours (voorheen DuPont) in Dordrecht al 30 jaar weet dat ze het grondwater onder de fabriek en in de omgeving ernstig vervuilen met grote hoeveelheden giftige en kankerverwekkende PFAS.

Al die tijd heeft Chemours dit geheim gehouden. De onthullingen van 'Zembla' hebben in heel Nederland veel stof doen opwaaien. In aanvulling hierop zendt BNNVARA de Amerikaanse film ‘Dark Waters’ uit. Een schokkend en waargebeurd verhaal waarin advocaat Robert Bilott eind jaren ‘90 in West Virginia ontdekt dat er een verband is tussen een aantal mysterieuze sterfgevallen, PFAS en ‘s werelds grootste chemiebedrijf DuPont.

Advocaat Rob Bilott (Mark Ruffalo) is partner bij een prestigieus advocatenkantoor in Cincinnati, waar hij grote chemiebedrijven verdedigt. Hij komt in een innerlijke strijd terecht, nadat hij wordt benaderd door Wilbur Tennant (Bill Camp), een boer in West Virginia die ervan is overtuigd dat de lokale DuPont-fabriek PFAS dumpt in het water in de buurt van zijn velden. Zijn koeien drinken van dit water en vallen stuk voor stuk dood. In de hoop achter de waarheid te komen, dient Bilott samen met zijn zakelijk partner Tom Terp (Tim Robbins) een klacht in. Dit blijkt het begin van een epische strijd van 15 jaar tegen één van de grootste chemiebedrijven ter wereld. In zijn strijd om de waarheid boven water te halen, zet hij niet alleen de relatie met zijn vrouw Sarah (Anne Hathaway), maar ook zijn toekomst en zijn leven op het spel.

'Dark Waters' is geregisseerd door Todd Haynes en gebaseerd op het New York Times-artikel van Nathaniel Rich uit 2016 ‘The Lawyer Who Became DuPont’s Worst Nightmare’.

'Dark Waters' is op 25 augustus om 22.55 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.