'Blauw Bloed' zendt special uit over prinses Alexia

Prinses Alexia Juliana Marcela Laurentien, de tweede dochter van ons koningspaar wordt op 26 juni 18 jaar. In de special van het EO-royaltyprogramma 'Blauw Bloed': 'Alexia 18 jaar, de schaduwprinses uitgelicht' wordt het leven van deze prinses tot nu toe onder de loep genomen.

Hoe ziet haar leven eruit? Dat onderzoekt presentator Anne-Mar Zwart door samen met bekende royaltywatchers en fans van de prinses in gesprek te gaan.

In deze special spreekt Anne-Mar met royaltywatchers Tirza van der Graaf, Rick Evers en Josine Droogendijk over het leven van deze prinses. Zo bespreken zij samen de looks en outfits van prinses Alexia, maar ook de gelijkenissen tussen Máxima en Alexia. Van alle dochters wordt gezegd dat zij het meest op haar moeder lijkt. Waar blijkt dat precies uit?

Tweede in lijn

Als tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima is Alexia de tweede in lijn van de troonopvolging. Wat betekent dit voor haar rol binnen het gezin? Daarover spreekt Anne-Mar met psychologe Cocky Drost.

Daarnaast spreekt Anne-Mar met bekende YouTubevlogger Enzo Knol. Tijdens de bijzondere Koningsdag in 2020 die door de coronapandemie een andere invulling kreeg, ging Enzo in gesprek met prinses Alexia en koningin Máxima. Hoe was het voor hem om zo’n inkijkje te krijgen in het leven van deze prinses?

Argentijnse roots

Ook spreekt Anne-Mar met de Argentijnse journalist Rodolfo Vera Calderón. Hoe wordt er in het thuisland van Alexia’s moeder, koningin Máxima, naar ons koningshuis gekeken? En wat vinden ze in Argentinië van prinses Alexia?

Naast verschillende experts en bekende gezichten spreekt Anne-Mar ook met fans van de prinses. Ze ontmoet hen in het Oranjemuseum in het vestingstadje Buren.



'Alexia 18 jaar, de schaduwprinses uitgelicht' is te zien op 25 juni om 18.05 uur op NPO 2 en op NPO Start.