'BinnensteBuiten' komt met twee nieuwe culinaire miniseries

Het negende seizoen van 'BinnensteBuiten' is in volle gang. Naast de vertrouwde rubrieken, komt het duurzame lifestyleprogramma van KRO-NCRV binnenkort met twee culinaire miniseries.

In 'BinnensteBuiten' kookt met politici kookt chef-kok Ramon Brugman de lievelings- of familierecepten van en met verschillende politieke hoofdrolspelers. In alweer het derde seizoen van Alain ziet sterren gaat culinair expert Alain Caron in gesprek met de beste sterrenchefs van eigen bodem.

De culinaire mens achter de politicus

In aanloop naar de verkiezingen gaat BinnensteBuiten chef-kok Ramon Brugman op zoek naar de culinaire mens achter de politicus. Hij duikt de keuken in met Rob Jetten, Joost Eerdmans, Jesse Klaver, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Henri Bontebal en Lilian Marijnissen. Wat aten ze vroeger thuis? Lukt het om gezond te eten met zo’n druk en onregelmatig leven? Wat zijn hun guilty pleasures op eetgebied? Maar ook: welke politicus is dj bij Tweede Kamer-feestjes, wiens oma maakte de lekkerste hete bliksem en wie wil er ooit nog een eigen strandtent beginnen? De miniserie is vanaf 6 november te zien in KRO-NCRV's 'BinnensteBuiten'.

In gesprek met beste sterrenchefs van eigen bodem

Ook dit seizoen gaat Alain Caron in de miniserie Alain ziet sterren langs bij verschillende toonaangevende chefs. Hij bespreekt wat hun visie is, waar ze hun inspiratie vandaan halen en hoe zij de toekomst zien. Hij kookt op grote hoogte met SVH Meesterkok Angélique Schmeinck, duikt de kroeg in met 'BinnensteBuiten'-collega en sterrenchef Leon Mazairac en gaat langs bij tweesterrenchef Dick Middelweerd om samen met zijn zoon over de toekomst te bomen. Hij sluit hij de serie af met Jeroen en Sanne Achtien in Zeeland, die de eer van een restaurant met drie sterren hoog moeten houden. De miniserie is vanaf 20 oktober te zien in 'BinnensteBuiten'.

'BinnensteBuiten', elke werkdag om 19.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.