Bijzondere verhalen in nieuw seizoen 'Man en Kunst'

Ze zijn inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden: De Nationale Museumweek en het tv-programma 'Man en Kunst'. Presentator Lucas De Man vertelt het bijzondere verhaal achter vijf kunstwerken uit de vaste collectie van Nederlandse musea.

Het werk van kunstenaars Giuseppe Penone, Suze Robertson, Ai WeiWei, Nola Hatterman en het echtpaar Claes Oldenburg en Coosje van Bruggen komt dit seizoen aan bod.

Maandag 3 april

De Italiaanse kunstenaar Giuseppe Penone werd wereldberoemd met zijn bronzen bomen. De band tussen de mens en de natuur is de belangrijkste drijfveer voor deze ‘dichter’ onder de beeldhouwers. Speciaal voor de beeldentuin van Buitenplaats Kasteel Wijlre maakte hij zo’n bronzen boom. Lucas De Man bezoekt de tuin met dit bijzondere beeld.

Dinsdag 4 april

Ze werd ‘de vrouwelijke Van Gogh’ genoemd: de Haagse schilder en tekenaar Suze Robertson. De Man legt uit hoe zij als eerste vrouw toegang kreeg tot lessen naaktmodel schilderen en hoe virtuoos ze dit in de praktijk bracht, met haar typerende dikke penseelstreken. Bijvoorbeeld op het enorme schilderij van een vrouwelijk naakt uit 1903 in het Dordrechts Museum.

Woensdag 5 april

De Chinese kunstenaar en activist Ai WeiWei protesteert met zijn werk niet zelden tegen de Chinese overheid. Hij belandde er voor in de gevangenis. Met zijn kunst - van handgeschilderde zonnebloemzaadjes tot foto’s van zijn opgestoken middelvinger voor regeringsgebouwen - zegt hij op te komen voor minderheden. Lucas De Man bekijkt in Museum De Pont in Tilburg onder meer een ode van Ai WeiWei aan zijn grote voorbeeld; schilder en beeldhouwer Marcel Duchamp.

Donderdag 6 april

De Amsterdamse schilder Nola Hatterman speelde op jonge leeftijd als actrice in films en toneelstukken, maar koos op haar 26ste definitief voor de kunst. Ze portretteerde het liefst Afro-Surinamers en emigreerde uiteindelijk naar Suriname, waar ze les gaf aan lokale kunstenaars. Haar topstuk, een portret van Louis Richard Drenthe / Op het terras uit 1930 hangt in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De Man vertelt er alles over.

Vrijdag 7 april

Niks was te gek voor het kunstenaarsechtpaar Claes Oldenburg en Coosje van Bruggen; beelden van reusachtige wasknijpers tot een omgekeerd ijsje op het dak van een warenhuis. Wereldwijd zijn er meer dan veertig immense sculpturen van hen te zien. Oldenburg maakte de ontwerpschetsen, Van Bruggen bedacht de kleuren en regelde de plaatsing. Lucas De Man laat de kijker nader kennismaken met hun enorme blauwe troffel bij het Kröller-Müller Museum in Otterlo.

'Man en Kunst', vanaf 3 april bij AVROTROS om 22.10 uur, dinsdag om 22.30 uur, op NPO 2.