'Bertolf in Bluegrass': documentaire in 'Het Uur van de Wolf'

Al van kinds af aan heeft singer-songwriter en multi-instrumentalist Bertolf een droom: een album maken met enkel bluegrass, het muziekgenre van zijn jeugd.

In de documentaire 'Bertolf in Bluegrass' van regisseur Marcel de Vré is het zover. In 2022 reist hij af naar Nashville, het Mekka voor countrymuziek, voor de opnames van een nieuw album. Hij stelt hiervoor een dreamteam samen, bestaande uit onder meer dobrospeler Jerry Douglas en violist Stuart Duncan, zijn grote helden. In Nederland is Bertolf een gewaardeerd muzikant en wordt hij beschouwd als één van de beste gitaristen, maar wordt hij ook geaccepteerd door deze Amerikaanse professionals die zijn opgegroeid met het genre?

Bertolf Lentink breekt in 2009 door met zijn album For Life. Hij wint een Zilveren Harp, grossiert in Edison nominaties, speelt samen met mensen als Ilse de Lange en Henny Vrienten en is samen met Paskal Jakobsen en Paul de Munnik één van de vermaarde Musketiers.

Zijn nieuwe album Bluefinger moet een ode aan de bluegrass worden. De liefde voor het genre is hem met de paplepel ingegoten. Hij speelt als kind de muziek samen met zijn vader, oefent op zijn gitaar met behulp van de cassettebandjes van bluegrass-legende Tony Rice, en al op zijn veertiende speelt hij de jury van een talentenjacht voor country en western in Rotterdam omver en wint de hoofdprijs nog vóór Ilse de Lange. Ondanks al het latere succes in eigen land, blijft het zijn droom om ooit een plaat op te nemen in Nashville, samen met zijn favoriete muzikanten.

In 2022 ziet Bertolf zijn kans schoon om zijn droom waar te maken. Hij vertrekt naar Nashville om in de Sound Emporium Studios met de vermaarde producer Dave Sinko een bluegrass-album op te nemen met de beste muzikanten uit het genre: Jerry Douglas (dobro), Stuart Duncan (viool), Mark Schatz (contrabas), David Benedict (mandoline) en Wes Corbett (banjo). Hij steekt zijn beste nummers stuk voor stuk in een bluegrass-jasje. Maar hoe zullen zijn Amerikaanse idolen reageren op zijn muziek, op zijn spel en op zijn arrangementen? Zullen ze plichtmatig hun werk doen? Of zullen ze - wie weet, dromen mag - Bertolf voorstellen samen een band te beginnen?

'Het Uur van de Wolf: Bertolf in Bluegrass', dinsdag 10 oktober om 22.35 uur bij de NTR op NPO 2.