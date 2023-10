Bert van Leeuwen strijkt met EO's 'Soep, Sores en Soelaas' neer in Beuningen

Nadat hij eerder een tijd meeliep met bewoners van een Leger des Heilslocatie in Zwolle en Hilversum gaat EO-presentator Bert van Leeuwen nu meelopen en -leven met de bewoners van Huis en Haard Beuningen.

Die beschermde woonvorm van het Leger des Heils ligt verscholen in het prachtige Twente, te midden van de groene natuur. Bert is met 'Soep, Sores en Soelaas' vanuit het Overijsselse Beuningen vijf maandagen achter elkaar te zien op NPO 1.

Op het eerste gezicht lijkt het bijna op een vakantiepark, maar schijn bedriegt, want de bewoners verblijven hier niet voor hun plezier. Het zijn mensen die voortdurend strijden om overeind te blijven in een wereld waarin verslavingen op de loer liggen. Op deze bijzondere plek biedt het Leger des Heils de bewoners de nodige hulp om overeind te blijven en, indien mogelijk, vooruit te komen. In deze afleveringen van Soep, sores en soelaas ontmoet Bert onder meer bewoners Thijmen, Patrick en Jacolien, elk bewoners met hun eigen sores.

Voorwaarden

Op zijn eerste dag op deze nieuwe plek wordt Bert meteen geconfronteerd met indrukwekkende verhalen van de bewoners van deze woonvoorziening van het Leger des Heils. Bert is nieuwsgierig naar de voorwaarden om hier te kunnen wonen, maar krijgt daar nog geen grip op. Bewoner Thijmen deelt met hem dat hij heeft gekozen voor een clean leven en samen met Bert gaat hij een uitdaging aan: de komende weken gaan ze samen hardlopen.

In de weken erna gaat Bert verder op pad met begeleider Barnaby en onder andere langs bij bewoner Patrick, die voor veel onrust zorgde en agressief gedrag vertoonde. Later gaat Bert hardlopen met Thijmen, voor wie één kilometer extra lopen de uitdaging van de dag is.

Oog voor anderen

Voor de EO is Oog voor anderen een belangrijk thema. We leven in een wereld waarin verschillen steeds groter worden. De verschillen tussen rijk en arm, recht en onrecht, gezond en ongezond, kansrijk en kansarm, eenzaam en sociaal. Zowel in Nederland als wereldwijd. De groep die aan de kwetsbare kant van de kloof zit, wordt steeds groter. De EO wil raken en inspireren met verhalen die schuren en inzicht geven in de reden waarom iemand leeft in armoede, eenzaamheid of zorgen. Zo willen we inspireren om het leven van een ander een beetje mooier te maken.

'Soep, Sores en Soelaas', vanaf maandag 16 oktober om 16.30 uur bij de EO op NPO 1.