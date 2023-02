Bekende singles zoeken de ware in de 'First Dates Valentijn Special'

Wat is er mooier dan de ware vinden op de dag van de liefde? In de 'First Dates Valentijn Special' stellen bekende Nederlanders zich ervoor open om de liefde van hun leven te vinden.

Realityster Fabiola Volkers (bekend van 'Temptation Island' en 'Echte Meisjes in de Jungle') heeft nog nooit Valentijnsdag gevierd en is bang dat ze met een fan op date moet. Ze vraagt zich af of ze een fles Chardonnay nodig heeft om erdoorheen te komen. Haar date Yoachim moest even slikken toen hij haar zag, omdat hij haar kent van OnlyFans. Gelukkig is hij bereid om zijn vooroordeel op zij te zetten en haar te leren kennen.

Na een aantal teleurstellingen in de liefde gaat topsporter Jeffrey Wammes er nu vol voor in het First Dates restaurant. Wachtend aan de bar vraagt hij zich al snel af of zijn date nog op komt dagen. Gelukkig wordt er volop geflirt zodra zijn date Marchiel er is. Hij heeft alleen geen idee dat er een Olympiër tegenover hem zit. Bij presentatrice Krista Arriëns (bekend van de 'Sekszusjes') wordt er ook volop geflirt aan tafel. Haar date Frank maakt haar zo aan het giechelen dat ze vergeet dat ze in een tv-programma zit. Willen ze elkaar nog een keer zien?

Zanger Hans de Booij heeft na zijn hit ‘Ik Hou Van Alle Vrouwen’ geen succes meer in de liefde gehad. Hij gelooft er zelfs niet meer in. Kan zijn date Irma daar verandering in brengen? Er is een leuke klik tussen beiden, het duurt alleen praktisch de hele date voordat Irma doorheeft dat de zanger van de hit ‘Annabel’ tegenover haar zit. Realityster Sylvia van Mierlo had één keer eerder een blind date en die had meteen grote gevolgen in 'Married at First Sight'. Nu heeft ze al haar hoop gevestigd op het First Dates restaurant. Is haar date Michiel de ware?

Maître Denice, barman Victor en de rest van het liefdesteam staan te popelen om de dates tot in de puntjes te verzorgen. Schiet Cupido raak en is het liefde op het eerste gezicht? Of verloopt de date minder succesvol?

De ‘First Dates Valentijn Special’ is dinsdag 14 februari om 19.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.