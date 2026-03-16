Beelden verdachten aanslag Joodse school in 'Opsporing Verzocht'

De politie in Amsterdam maakt vandaag beelden openbaar van de twee verdachten van de aanslag op de Joodse school afgelopen zaterdagochtend aan de Zeelandstraat in Amsterdam.

In 'Opsporing Verzocht' het laatste nieuws rond het opsporingsonderzoek.

Verder aandacht voor de aanrijding van een voetganger op een zebrapad in Rotterdam op vrijdag 7 november. De automobilist reed door, terwijl zijn slachtoffer zwaargewond achterbleef. De man lag enkele dagen in coma.

Ook zijn er vragen rond een bedreiging van twee jongens van 14 en 18 jaar in Goes. Ze reageerden met een grapje op een wildplasser, die hen achterna kwam, mishandelde en met een vuurwapen dreigde.

Daarnaast in de uitzending beelden van een zware mishandeling in Tilburg, pinfraudeurs, winkeldiefstal, inbraak en de laatste stand van zaken rond de campagne Game Over?!.

'Opsporing Verzocht', maandag 16 maart om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.