Beelden van relschoppers Amstelveen in 'Opsporing Verzocht'

Vanavond worden in het landelijke opsporingsprogramma 'Opsporing Verzocht' op NPO 2 beelden vertoond met daarop verdachten van rellen in Amstelveen. De onrust ontstond nadat in de nacht van 29 op 30 oktober veel meer mensen dan verwacht waren afgekomen op een optreden van een Eritrese artiest in een partycentrum aan de Touwslagerij.

Toen de beveiligers niet iedereen naar binnen konden laten, werden diverse mensen agressief. Zij richtten zich daarna op agenten die de beveiligers te hulp schoten. Na de arrestatie van 25 mensen, escaleerde de situatie opnieuw. Hierbij werden agenten met stenen bekogeld, vernielingen aangericht en met een auto op de agenten ingereden. Op dit moment worden nog 11 gefilmde verdachten gezocht.

Twee Groningse gezinnen verliezen hun huis bij brandstichting

In de vroege ochtend van zondag 4 december is aan de Magnusstraat in Groningen brand gesticht bij een auto onder een gezamenlijke carport. De vlammen sloeg zo snel zich om zich heen, dat de twee gezinnen die deze carport delen nog maar net op tijd hun woning uit konden. Ze hebben hun leven te danken aan buurtbewoners die hen wekten. Beide huizen zijn nog altijd onbewoonbaar. Er zijn bewakingsbeelden van de verdachte en een mogelijk betrokken bestelauto.

FC Twente-supporter ziekenhuis ingeslagen

Na afloop van de wedstrijd Sparta - FC Twente op vrijdag 11 november is een 24-jarige man uit Nijverdal zwaar mishandeld. Toen de Twente-supporter met een aantal vrienden bij het stadion vertrok naar zijn auto is hij van achteren aangevallen en kreeg hij een harde klap vol op zijn hoofd. Door de klap brak zijn kaak op twee plekken. Door middel van een reconstructie en een interview met het slachtoffer hoopt de politie op het spoor te komen van de dader.

Daarnaast kan er live getipt worden door kijkers over onder meer een gewelddadige straatroof in Tilburg, een aanslag op een woonhuis in Rotterdam en een snelkraak bij een juwelier in Zwolle. Ook wordt stilgestaan bij de bijzondere doorbraak in de coldcase rond zedendelicten in 2010 in Schiedam en Vlaardingen. Hierbij blijkt één tip cruciaal te zijn geweest voor het opsporen van de dader.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 17 januari om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.