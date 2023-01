Beelden liquidatiepoging crimineel Cor P. in 'Opsporing Verzocht'

Op 4 januari 2022 werd in de toeristenplaats Las Terrrenas in de Dominicaanse Republiek geprobeerd de voortvluchtige Nederlandse crimineel Cor P. te liquideren. De daders waren twee mannen op een scooter die wisten te ontkomen.

Na het tonen van een foto van deze twee mannen in een uitzending van 'Opsporing Verzocht', werd bevestigd wat de politie al vermoedde: de aanslag is waarschijnlijk gepleegd door Nederlandse daders. Het onderzoeksteam in Nederland kreeg pas recent al het beeldmateriaal van de plaatselijke bewakingscamera’s in Las Terrenas tot zijn beschikking. Deze beelden worden vanavond in de uitzending openbaar gemaakt. Hierop zijn de twee verdachten duidelijk herkenbaar te zien. De politie hoopt hen met behulp van tips snel te kunnen identificeren, vóór er bij dit criminele conflict meer slachtoffers vallen.

Jonge Rotterdamse ondernemer stopt met winkel na twee overvallen

De eigenaar van een telefoon-reparatiewinkel aan de Franselaan in Rotterdam zit inmiddels noodgedwongen thuis. De 24-jarige man werd februari afgelopen jaar binnen drie weken twee keer overvallen. De eerste keer gebeurde dat door twee mannen met een vuurwapen, de tweede keer door een man met een mes. De jonge ondernemer voelde zich daarna zo onveilig dat hij zijn zaak verkocht. Mogelijk werden beide overvallen door dezelfde dadergroep gepleegd. Er is bewakingsbeeld van één van de opvallende verdachten.

Update onderzoek Zwijndrechtse schutter

Vorige week maakte de politie in Opsporing Verzocht bekend dat er 30.000 euro beloning is voor de tip die leidt tot de verblijfplaats en aanhouding van de Nimh Nghia Vuong (49). Vuong schoot op 21 januari bij een winkelcentrum in Zwijndrecht zijn ex-vriendin neer en schoot haar 66-jarige moeder dood. Een woordvoerder van de politie Rotterdam geeft in de studio uitleg over de huidige stand van zaken.



Verder wordt de kijker om tips gevraagd over onder meer zware mishandelingen in Hapert en Zeist en een bijzondere diefstal in Helmond. Ook wordt stilgestaan bij een snel opgeloste zaak uit de vorige uitzending.

