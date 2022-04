'Bed & Breakfast' is terug bij MAX

Vanaf vrijdag 8 april zendt MAX een gloednieuw seizoen van 'Bed & Breakfast' uit! In het programma testen bed & breakfast-eigenaren elkaars onderneming. Ze logeren bij elkaar en bepalen zelf wat ze hun verblijf waard vinden.

Per aflevering logeren drie stellen een nachtje in elkaars bed & breakfast. De b&b-eigenaren proberen hun gasten zo goed mogelijk in de watten te leggen, terwijl de gasten hun verblijf aan een grondig onderzoek onderwerpen. Na een leuk uitje en een nacht in andermans bed & breakfast, bepalen de gasten wat zij hun bezoek waard vinden.

Aflevering 1 – vrijdag 8 april, 20.30 uur, NPO 1.

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 'Bed & Breakfast' beginnen we bij Reinie en Jos in Noord-Brabant. Dit stel is ontzettend trots op hun b&b en misschien nog wel meer op al hun dieren. Vooral alpaca’s Manco en Macho hebben een hoge aaifactor. Een wandeling door de regen moet voortijdig worden afgebroken. Daarna zijn de deelnemers te gast bij Sylvia en Willar in Zuid-Holland. Ook hier een dierenthema: namelijk koeien. Als laatste gaan de b&b-eigenaren op bezoek bij Roelof en Theo in een Zuid-Hollandse badplaats. Zij hebben een uniek pand midden tussen de jaren 80-hoogbouw.

'Bed & Breakfast', vanaf vrijdag 8 april om 20.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.