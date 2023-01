BBB-leider Caroline van der Plas te gast in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Dit zijn de gasten van deze week:

Caroline van der Plas

Zondagmorgen is partijleider Caroline van der Plas van BBB te gast bij Rick Nieman. Met de provinciale statenverkiezingen in zicht, wordt het een belangrijk jaar voor de nieuwe politieke partij. Wat zijn de ambities van Caroline van der Plas?

Korpschef Henk van Essen

Dit jaar is het tien jaar geleden dat de Nationale Politie werd opgericht. Korpschef Henk van Essen maakt de balans op, waar staat Nederland in de strijd tegen criminaliteit. De commissaris maakt zich vooral zorgen over jeugdcriminaliteit.

Burgemeester Jeroen Dijsselbloem

Burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven over het burgemeesterschap en de onderwerpen die in zijn stad hoog op de agenda staan. Van de florerende tech-industrie tot woningnood.

Zakenvrouw Annemarie van Gaal en publicist Jurriën Hamer

Ondernemer en investeerder Annemarie van Gaal en politiek filosoof Jurriën Hamer over het idee om een bestaansmaximum en rijkdomsgrens in te stellen. Daarbij wordt een grens gesteld aan het vermogen dat iemand mag bezitten.

'WNL Op Zondag', zondag 8 januari om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.