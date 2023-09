BBB-leider Caroline van der Plas bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. Dit verkiezingsseizoen in WNL Op Zondag nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen.

Politieke leiders, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's. Ook is er dit seizoen aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

BBB-leider Caroline van der Plas en oorlogsheld Gijs Tuinman

Zondagmorgen is BBB-leider Caroline van der Plas samen met luitenant-kolonel Gijs Tuinman te gast bij Rick Nieman. Gijs Tuinman is nummer 3 op de lijst en Ridder in de Militaire Willems-Orde. Over het verkiezingsprogramma van BBB.

D66-staatssecretaris Hans Vijlbrief

Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief komt op de kieslijst van D66. Het kandidaat-Kamerlid gaat zich sterk maken om het vertrouwen tussen burger en overheid weer te herstellen.

Pomphouder Ewout Klok

Iedere zondag in 'WNL Op Zondag' en kwestie die Nederland bezig houdt. Deze keer over de oplopende brandstofprijzen. De kwestie: de accijnsverhoging op benzine moet worden teruggedraaid. Daarover pomphouder Ewout Klok, voorzitter van de belangenvereniging van tankstations.

Trendwatcher Farid Tabarki

Trendwatcher Farid Tabarki van Studio Zeitgeist is te gast over toevallige ontdekkingen. Zo blijkt bijna de totale economische groei van Denemarken afkomstig te zijn van een afslankmiddel dat per ongeluk werd ontdekt. Over het succes van ongezochte vindingen.

'WNL Op Zondag', zondag 10 september om 10.00 uur op NPO 1.