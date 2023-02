Bart Chabot is 'De Geknipte Gast'

Bart Chabot trad veelvuldig op in tv-spelletjes, quizzen en talkshows. Pas als hij vier jaar geleden balanceert op het randje van de dood belooft hij zichzelf 1 ding: als ik dit overleef ga ik mij weer toeleggen op mijn schrijverschap.

In korte tijd schrijft hij twee boeken die met name gaan over zijn jeugd vol met lichamelijke en geestelijke mishandeling. Tegen Özcan Akyol erkent hij dat hij vaak ironie en zelfspot gebruikt om emoties weg te drukken en dat hij nog steeds moeite heeft om van zichzelf te houden. Ook geeft hij toe zijn halve leven 'verkwanseld te hebben' aan tv- en theateroptredens, terwijl hij in hart en nieren schrijver is.

