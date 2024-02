AVROTROS toont je 'Het Beste Van... Gloria Estefan'

Verschillende gasten vertellen hun herinneringen aan Gloria Estefan. Gloria maakte furore met de band Miami Sound Machine en eind jaren 80 ging ze solo verder.

Ze blinkte niet alleen uit in de opzwepende latin muziek, maar maakte ook ballads. In 1989 kreeg Estefan een vreselijk ongeluk met haar tour bus en raakte zij ernstig gewond. Door intensieve revalidatie stond ze een jaar later weer op de planken. Er brak een nieuwe fase aan in de carrière van Gloria, waarin ze meer terugkeerde naar haar Cubaanse roots en meer Spaanstalig ging zingen.

