Q-dj’s Maarten & Dorothee mogen 100.000 euro weggeven als… ze blind 'Het Contract' tekenen
Er was eens… Astrid Coppens als eerste prooi in het sprookjesbos van de 'Gebroeders Coppens'
Kürt Rogiers geeft overlevers een stem in 'Tussen Leven en Dood'

AVROTROS op vele fronten aanwezig tijdens Nederlands Theater Festival

woensdag 3 september 2025

Van 4 t/m 14 september staat Amsterdam in het teken van het Nederlands Theater Festival. AVROTROS is daarbij op vele fronten aanwezig – live, online én op NPO 2 Extra – met registraties van indrukwekkende voorstellingen, exclusieve portretten van acteurs en theatermakers en een live verslag van het Gala van het Nederlands Theater.

Gala van het Nederlands Theater – live
Op zondag 14 september is Cornald Maas voor AVROTROS aanwezig op het Gala van het Nederlands Theater (NPO 2 Extra, 19.15 – 22.00 uur). Tijdens deze feestelijke avond worden de jaarlijkse VSCD toneelprijzen uitgereikt, waaronder de Theo d’Or voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een dragende rol, die voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol en die voor de meest grensverleggende podium prestatie. Maas spreekt de winnaars direct na hun bekroning.


Registraties van de mooiste en meest indrukwekkende voorstellingen van het seizoen op NPO 2 Extra
In de festivalweek zendt AVROTROS op NPO 2 Extra registraties uit van producties die door de Toneeljury zijn uitgeroepen tot het beste van het afgelopen theaterseizoen. Zo kan de kijker genieten van onder meer The Almighty Sometimes met Selin Akkulak en Renée Soutendijk en Nachtwacht met Jack Wouterse en Sarah Janneh.

Uitzendschema:
Maandag 8 september om 20.30u: The Almighty Sometimes - Theater Oostpool
Dinsdag 9 september om 20.30u: Liberty Bell - Het zuid land 
Woensdag 10 september om 20.30u: Nachtwacht - NITE
Donderdag11 september om 20.30u: De Dood van Benny Simons - Orkater
Vrijdag 12 september om 20.30u: Antigone - Het Nationale Theater

Acteurs en theatermakers in beeld
Ook online is AVROTROS volop aanwezig. Vanaf donderdag 4 september zijn op AVROTROS Kunst (Instagram en Facebook) korte portretten te zien van acteurs en theatermakers die genomineerd zijn voor een Theo d’Or. Deze portretten zijn ook te bekijken via de kanalen van het Nederlands Theater Festival, op NPO 2 Extra en het AVROTROS Youtube-kanaal. 

Onder hen: Daniël Kolf (De Dood van Benny Simons), Anne-Chris Schulting (Liberty Bell), Mike Zanting (Antigone), Jesse Mensah (Giovanni’s Room), Manu van Kersbergen (De Herontdekking van de Hemel) en Elvis de Launay (Mama Dada).

Portretten van genomineerde acteurs en theatermakers
Vanaf 4 september op online kanalen van AVROTROS, Nederlands Theater Festival en op NPO 2 Extra

Registraties van de mooiste theatervoorstellingen van het seizoen
Vanaf maandag 8 september om 20.30 uur op NPO 2 Extra

Gala van het Nederlands Theater
Zondag 14 september om 19.15 live op NPO 2 Extra


Sisi - Seizoen 4 (DVD)
DVD
Superman - 5 Film Collection (Blu-ray)
DVD
Dexter - The Complete Series + Dexter - New Blood
DVD
Persbericht AVROTROS
https://www.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

TVV Familie 2025 KÃ¼rt Rogiers (Lars)

Tijdens haar werk in Delhaize Antwerpen-Zuid wordt poetsvrouw Marina aangevallen met zuur. Met steun van Kürt vindt ze kracht bij een lotgenotengroep. Helikopterpiloot Brian beleeft op zijn eerste dag in Nieuw-Zeeland een ramp. En bij de KSA-afbraak raakt Damon zwaargewond.

'Tussen Leven en Dood', om 21.50 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:00
    Radio 2 op VRT 1: WinWin
    06:00
    In bed met Olly
  • 09:00
    Zomerbeelden
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 09:55
    Kaatjes Kameraadjes
    05:55
    Geen uitzending
  • 09:40
    Geen uitzending
    05:30
    Kabouter Plop
  • 08:00
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:00
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 07:00
    Willy
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 03:30
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:30
    Geen uitzending
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:00
    Geen uitzending
    06:00
    Team Ochtend
  • 09:05
    How to Get Away With Murder
    02:05
    NCIS: Hawaii
  • 09:30
    Brooklyn Nine-Nine
    02:25
    The Fresh Prince of Bel-Air
  • 09:25
    Property Brothers
    02:35
    Olivia Attwood: The Price of Perfection
  • 09:40
    Murdered in Paradise
    05:00
    Geen uitzending
  • 04:16
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 09:56
    De ambachter
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:55
    Toasted on wheels!
    02:05
    Lekker Messy
  • 09:00
    The Great British Bake Off
    02:00
    Where the Wild Men Are With Ben Fogle
  • 09:20
    Below Deck Down Under
    02:30
    First Dates Australia
  • 09:45
    NOS Journaal
    05:50
    Nederland in Beweging
  • 09:55
    Nieuwsuur
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 09:50
    Ta-daaa!
    02:25
    Jojanneke en de sextortiontapes