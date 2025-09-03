AVROTROS op vele fronten aanwezig tijdens Nederlands Theater Festival

Van 4 t/m 14 september staat Amsterdam in het teken van het Nederlands Theater Festival. AVROTROS is daarbij op vele fronten aanwezig – live, online én op NPO 2 Extra – met registraties van indrukwekkende voorstellingen, exclusieve portretten van acteurs en theatermakers en een live verslag van het Gala van het Nederlands Theater.

Gala van het Nederlands Theater – live

Op zondag 14 september is Cornald Maas voor AVROTROS aanwezig op het Gala van het Nederlands Theater (NPO 2 Extra, 19.15 – 22.00 uur). Tijdens deze feestelijke avond worden de jaarlijkse VSCD toneelprijzen uitgereikt, waaronder de Theo d’Or voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een dragende rol, die voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol en die voor de meest grensverleggende podium prestatie. Maas spreekt de winnaars direct na hun bekroning.

Registraties van de mooiste en meest indrukwekkende voorstellingen van het seizoen op NPO 2 Extra

In de festivalweek zendt AVROTROS op NPO 2 Extra registraties uit van producties die door de Toneeljury zijn uitgeroepen tot het beste van het afgelopen theaterseizoen. Zo kan de kijker genieten van onder meer The Almighty Sometimes met Selin Akkulak en Renée Soutendijk en Nachtwacht met Jack Wouterse en Sarah Janneh.

Uitzendschema:

Maandag 8 september om 20.30u: The Almighty Sometimes - Theater Oostpool

Dinsdag 9 september om 20.30u: Liberty Bell - Het zuid land

Woensdag 10 september om 20.30u: Nachtwacht - NITE

Donderdag11 september om 20.30u: De Dood van Benny Simons - Orkater

Vrijdag 12 september om 20.30u: Antigone - Het Nationale Theater

Acteurs en theatermakers in beeld

Ook online is AVROTROS volop aanwezig. Vanaf donderdag 4 september zijn op AVROTROS Kunst (Instagram en Facebook) korte portretten te zien van acteurs en theatermakers die genomineerd zijn voor een Theo d’Or. Deze portretten zijn ook te bekijken via de kanalen van het Nederlands Theater Festival, op NPO 2 Extra en het AVROTROS Youtube-kanaal.

Onder hen: Daniël Kolf (De Dood van Benny Simons), Anne-Chris Schulting (Liberty Bell), Mike Zanting (Antigone), Jesse Mensah (Giovanni’s Room), Manu van Kersbergen (De Herontdekking van de Hemel) en Elvis de Launay (Mama Dada).

