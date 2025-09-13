AVROTROS is bij het 'Gala van het Nederlands Theater'

Van eerste ontmoeting tot DNA-test: tweede deel van 'Clément, zoon van…' nu al exclusief op VTM GO+
Van 4 t/m 14 september staat Amsterdam in het teken van het Nederlands Theater Festival. AVROTROS is daarbij op vele fronten aanwezig – live, online én op NPO 2 Extra – met registraties van indrukwekkende voorstellingen, exclusieve portretten van acteurs en theatermakers en een live verslag van het Gala van het Nederlands Theater.

Op zondag 14 september is Cornald Maas voor AVROTROS aanwezig op 'Het Gala van het Nederlands Theater'. Tijdens deze feestelijke avond worden de jaarlijkse VSCD toneelprijzen uitgereikt, waaronder de Theo d’Or voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een dragende rol, die voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol en die voor de meest grensverleggende podium prestatie. Maas spreekt de winnaars direct na hun bekroning.


'Gala van het Nederlands Theater', zondag 14 september om 19.15 uur bij AVROTROS op NPO 2 Extra.


Persbericht AVROTROS
https://www.avrotros.nl/
