Astrid Joosten, Viggo Waas, Marion Bloem en Sharon de Miranda in nieuw seizoen 'Kloostergasten'

Na een succesvol eerste seizoen van 'Kloostergasten' (2022) dompelen opnieuw vier bekende Nederlanders zich onder in het kloosterleven.

Drie dagen lang maken Astrid Joosten, Viggo Waas, Marion Bloem en Sharon de Miranda kennis met het ritme en de rituelen van broeders en zusters. Op zoek naar rust, verstilling en met ieder hun eigen levensvragen, vinden zij hun weg in deze voor hen onbekende wereld.

In de eerste aflevering zien we presentatrice Astrid Joosten, die verwelkomd wordt door de norbertinessen in de priorij Sint-Catharinadal in Oosterhout. Het klooster wordt al sinds 1647 onafgebroken bewoond door zusters en sinds 2017 produceren zij wijn in hun eigen wijngaard. Iets dat voor Astrid, opgegroeid in een katholiek gezin en sinds 2012 ook vinologe, een bijzondere combinatie vormt. Vroeger zong ze Gregoriaans in het kerkkoor, in het klooster zal ze voor het eerst in decennia weer een eucharistieviering bijwonen.

Cabaretier, schrijver en tv-maker Viggo Waas verblijft in het Karmelietenklooster in Boxmeer waar hij verlangt naar stilte en rust. In 2021 overleefde hij een herseninfarct, sindsdien zijn de vragen ‘wat is de betekenis van het leven en wat doe ik hier op aarde?’ urgenter voor hem geworden. In het Karmelietenklooster, waar ooit de bekende priester en verzetsheld Titus Brandsma zijn religieuze leven begon, gaat hij op zoek naar verdieping. Hij maakt kennis met de Karmelitaanse spiritualiteit en staat oog in oog met de schoenen van Titus Brandsma.

Schrijfster Marion Bloem wilde als klein meisje het klooster in. Als kind leek het haar heel vredig en zuiver, een sterk contrast met haar thuissituatie die getekend werd door haar getraumatiseerde moeder. Haar meisjesdroom wordt voor even werkelijkheid: ze brengt drie dagen door in het Sint Liobaklooster in Egmond. Een gemengd klooster, waar de broeders en zusters leven volgens de regel van Benedictus. Tijdens haar verblijf vertelt ze over het gemis van haar man Ivan Wolffers die ze in oktober 2022 verloor. Ze waren ruim 50 jaar samen.

In de laatste aflevering gaat tv-kok Sharon de Miranda van het KRO-NCRV programma 'BinnensteBuiten' naar de trappisten in de Abdij Maria Toevlucht in Zundert. In het klooster kookt ze voor de broeders en proeft van hun eigen gebrouwen trappistenbier. Sharon bracht een groot deel van haar jeugd op Curaçao door. Na de dood van haar vader, ze was pas vijf jaar oud, werd er thuis niet meer gebeden. Sharon is altijd zoekende gebleven. In het klooster legt ze haar levensvragen voor aan abt Guido van Belle.

Aflevering 1: Astrid Joosten - 11 juni 22.10 uur NPO 2

In 'Kloostergasten' (KRO-NCRV) verruilen bekende Nederlanders hun hectische leven voor een retraite achter de kloostermuren. Presentatrice en vinologe Astrid Joosten neemt haar intrek bij de norbertinessen, in de priorij Sint-Catharinadal in Oosterhout, die sinds kort wijn verbouwen.

Voor het eerst in lange tijd neemt Astrid weer plaats in de kerkbanken. Haar jeugdjaren bracht ze door op een katholieke meisjesschool en samen met haar zus zong ze in het kerkkoor. In haar tienertijd zegde ze de kerk en het geloof vaarwel. Ze is benieuwd naar de levenskeuze van de zusters. Astrid: 'Ik heb veel vragen. Ze zien af van heel veel aardse dingen in het leven. Zoals verliefd worden, intimiteit en kinderen krijgen. Hoe vul je dan je leven in? En krijg je nooit spijt?'

De norbertinessenorde in Oosterhout bestaat ruim 750 jaar en is daarmee een van de oude geloofsgemeenschappen in ons land. Om financieel te kunnen overleven werd onder de bezielende leiding van priorin Maria Magdalena begonnen met een wijngaard. Inmiddels worden er op het domein drie soorten wijn gemaakt. Astrid ziet hoe nieuwe wijnranken worden geplant en doet mee aan een proeverij.

Astrid geeft zich volledig over aan het kloosterritme en bezoekt verschillende vieringen. 'De katholieke kerk zit vol rituelen. Veel ligt vast. Zoals de volgorde der dingen en de teksten. Dat geeft houvast. De zusters voeren die rituelen met heel hun hart uit. Dat is mooi om te zien', aldus Astrid.

'Kloostergasten', vanaf zondag 11 juni wekelijks om 22.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.