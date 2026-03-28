April op BBC NL en BBC NL+: Avontuur, mysteries en adembenemende natuur

'Hudson and Rex' seizoen 1-5 is vanaf maandag 6 april elke werkdag om 20.00 uur te zien op BBC NL

'Hudson and Rex' is een dynamisch, karakter gedreven politieserie die misdaadonderzoek combineert met een hartverwarmende samenwerking. In de stad St. John’s volgt de serie detective Charlie Hudson (John Reardon), een scherpzinnige rechercheur bij Major Crimes, en zijn buitengewone partner Rex, een goed getrainde voormalige K9-politiehond met ongeëvenaarde instincten. Samen vormen zij een band gebaseerd op vertrouwen, intuïtie en onvoorwaardelijke loyaliteit.

Wanneer een reeks complexe zaken de veiligheid van hun gemeenschap bedreigt, vertrouwt Hudson op Rex’ opmerkelijke vaardigheden — en op de steun van hun veelzijdige team — om verborgen waarheden aan het licht te brengen. Terwijl de gevaren toenemen en loyaliteiten op de proef worden gesteld, moet het duo persoonlijke en professionele uitdagingen overwinnen. De serie draait in de kern om de kracht van verbondenheid en stelt de vraag of de samenwerking tussen mens en hond zelfs de slimste criminelen te slim af kan zijn en een verdeelde wereld bijeen kan houden.

'Father Brown' seizoen 13 is vanaf donderdag 9 april om 21.00 uur te zien op BBC NL

Mark Williams keert terug als Father Brown, de misdaden oplossende geestelijke gebaseerd op het klassieke personage van G.K. Chesterton. In het dertiende seizoen keren ook publieksfavorieten terug: Tom Chambers als Inspector Sullivan, Claudie Blakley als de nieuwe Mrs. Isabel Sullivan, Ruby-May Martinwood als Brenda en John Burton als Sergeant Goodfellow.

Na de feestelijke bruiloft aan het einde van seizoen twaalf settelen Mr. en Mrs. Sullivan zich in hun huwelijk en hun nieuwe huis, waarbij Isabel enthousiast wordt verwelkomd in de Policeman’s Wives Society. Ondertussen begint Brenda aan een reis van zelfontplooiing wanneer zij de rol van parochiesecretaris op zich neemt en leert autorijden met hulp van Sergeant Goodfellow. Father Brown krijgt van Flambeau de opdracht om Father Lazarus in de gevangenis te bezoeken, wat uitmondt in een dodelijk kat-en-muisspel dat Canon Fox tegen zich in het harnas jaagt. Met zijn wijding in het vooruitzicht beraamt Bishop-Elect Fox zijn wraak op Father Brown, wat Kembleford voorgoed zal veranderen. En voor het eerst in de geschiedenis van de serie maakt de groep een uitstapje naar zee.

'Foyle’s War' seizoen 6 is vanaf zaterdag 11 april om 20.00 uur te zien op BBC NL

Het zesde seizoen van 'Foyle’s War' speelt zich af in de onrustige maanden na de overwinning in Europa, wanneer Groot-Brittannië de overgang maakt van oorlog naar herstel. Detective Chief Superintendent Christopher Foyle (Michael Kitchen), steeds meer gedesillusioneerd door de politieke beperkingen op zijn werk, bevindt zich in een nieuw landschap waarin oorlog trouw verschuift, oude geheimen naar boven komen en de grens tussen gerechtigheid en nationaal belang vervaagt.

Seizoen 6 begint in juni 1945 wanneer Foyle, op verzoek van de Britse inlichtingendienst, een ontsnapte Russische krijgsgevangene opspoort en betrokken raakt bij een moordonderzoek onder leiding van zijn voormalige ondergeschikte DI Paul Milner. De situatie bedreigt niet alleen hun gespannen relatie, maar ook Foyles leven. Ondertussen heeft Sam Stewart (Honeysuckle Weeks) moeite om zich aan te passen aan het burgerleven, maar blijkt zij opnieuw onmisbaar wanneer zij samen met Foyle de waarheid achter een reeks nachtelijke overvallen en de verdachte dood van een wegens verraad aangeklaagde man onthult.

'The Marlow Murder Club' seizoen 3 is vanaf dinsdag 14 april om 21.00 uur te zien op BBC NL

Samantha Bond speelt de hoofdrol in 'The Marlow Murder Club' als de gepensioneerde archeologe Judith. Wanneer zij een schot hoort uit de tuin van haar buren en vermoedt dat er een brute moord heeft plaatsgevonden, stuit zij op ongeloof bij de lokale politie. Judith sluit een onverwachte vriendschap met hondenuitlaatster Suzie (Jo Martin) en de ontevreden domineesvrouw Becks (Cara Horgan), waarna ze samen hun eigen onderzoek starten.

Ondertussen staat de pas gepromoveerde DS Tanika Malik (Natalie Dew) onder druk om zich te bewijzen tegenover haar superieuren. Wanneer de lichamen zich opstapelen, moet het onwaarschijnlijke speurderstrio al hun vaardigheden inzetten om aanwijzingen te ontcijferen, verdachten te ondervragen en de duistere geheimen van hun idyllische dorp te ontrafelen.

'Call the Midwife' seizoen 15 is vanaf zondag 19 april om 21.00 uur te zien op BBC NL

Seizoen 15 van 'Call the Midwife' begint in 1971, een jaar van grote sociale en medische veranderingen. Terwijl de vrouwenrechtenbeweging aan kracht wint en nieuwe technologie de kraamzorg hervormt, krijgen de vroedvrouwen en nonnen te maken met enkele van hun meest veeleisende gevallen tot nu toe.

Met innovaties zoals hightech couveuses, echoapparatuur en vernieuwende pijnbestrijding verschuiven steeds meer bevallingen naar ziekenhuizen en bereidt de NHS zich voor op een grote reorganisatie. Sister Julienne (Jenny Agutter), Dr. Turner (Stephen McGann) en het team van Nonnatus House zien hun werk op nieuwe manieren uitgedaagd, maar hervinden ook een hernieuwd gevoel van doel en toewijding. Ondanks de moeilijke uitdagingen in Poplar blijven warmte en compassie centraal staan.

Nog te zien op BBC NL in april:

'My Life is Murder' – Seizoen 5 (t/m 7 april)

'Shakespeare and Hathaway – Private Investigators' – Seizoen 5 (t/m 24 april)

'Midsomer Murders' – Seizoen 24 (t/m 12 april)

'Dalgliesh' – Seizoen 3 (t/m 2 april)

'Murdoch Mysteries' – Seizoen 19 (t/m 29 juli)

'Foyle’s War' – Seizoen 5 (t/m 4 april)

'Black Ops' – Seizoen 2 (t/m 6 april)

Nieuw op BBC NL+ in april:

'EastEnders' Seizoen 25-26 is vanaf woensdag 1 april beschikbaar op BBC NL+

Meer verhalen uit de meervoudig bekroonde serie die enkele van de meest iconische momenten uit de Britse televisiegeschiedenis heeft voortgebracht. Reken op verrassingen, crisissen en spanning.

'EastEnders' heeft talloze prijzen gewonnen, waaronder BAFTA’s, Royal Television Society Awards en British Soap Awards, en is opgenomen in de Rose d’Or Hall of Fame. De serie speelt zich af in de fictieve Londense wijk Walford en volgt de emotionele hoogtepunten en dramatische dieptepunten van het leven in de hechte gemeenschap rond Albert Square. Bekend om het moedige schrijfwerk, de confronterende verhaallijnen en sterke acteerprestaties is het een rauwe doorlopende dramaserie die de complexiteit en diversiteit van de Britse samenleving weerspiegelt.

'Kidnapped: The Chloe Ayling Story' is vanaf vrijdag 10 april beschikbaar op BBC NL+

'Kidnapped: The Chloe Ayling Story' volgt de 20-jarige Chloe Ayling. Ze werkt met plezier als model, maar wanneer een ogenschijnlijk routineuze fotoshoot in Milaan een duistere wending neemt, komt een onverwachte en gevaarlijke kant van haar werk aan het licht. Tegen de achtergrond van de internationale modellenwereld schetst de serie Chloe’s aangrijpende beproeving, nadat ze in een val wordt gelokt die uitmondt in een ontvoering met wereldwijde gevolgen. Terwijl ze probeert om te gaan met angst, isolatie en de wisselende motieven van haar ontvoerders, groeit Chloe uit tot een onwaarschijnlijke spil in een mediastorm die haar waarheid, haar veerkracht en de verborgen kwetsbaarheden van jonge vrouwen die in de publieke schijnwerpers werken ter discussie stelt.

'Frozen Planet II' is vanaf zondag 12 april beschikbaar op BBC NL+

'Frozen Planet II' neemt het publiek mee op een ongelooflijke reis van pool tot pool en onthult de verrassende bevroren werelden die overal op aarde te vinden zijn, en de bijzondere dieren die daar hun thuis hebben.

We beginnen onze reis in het verre zuiden, op de meest vijandige plek op aarde: het bevroren continent Antarctica. Nadat keizerspinguïnkuikens de winter op het ijs hebben doorgebracht, worden ze in het voorjaar door hun ouders achtergelaten. Om te overleven moeten ze op eigen kracht hun weg vinden over het verraderlijke zee-ijs naar de voedselrijke wateren van de Zuidelijke Oceaan.

'London Kills' seizoen 1-4 is vanaf vrijdag 24 april beschikbaar op BBC NL+

In 'London Kills' vormen de rauwe straten van de Engelse hoofdstad het decor voor een gespecialiseerde moord onderzoekseenheid, onder leiding van Detective Inspector David Bradford (Hugo Speer). Samen buigen zij zich over enkele van Londens meest uitdagende en emotioneel complexe zaken. Ze moeten hun weg vinden door brute misdrijven, verschuivende loyaliteiten en de toenemende druk van het werk in een stad waar gevaar zich in het volle zicht kan verschuilen.

Bradford krijgt gezelschap van Detective Sergeant Vivienne Cole (Sharon Small), wier ambitie en bereidheid om de regels te buigen haar regelmatig tegenover Bradford zet; Detective Constable Rob Brady (Bailey Patrick), een stabiele, ervaren rechercheur met een scherp oog voor detail; en Trainee Detective Constable Billie Fitzgerald (Tori Allen-Martin), bij wie onervarenheid hand in hand gaat met een vastberaden drang om zichzelf te bewijzen.

Laatste kans op BBC NL+ in april:

'Life' beschikbaar t/m 1 april

'Frozen Planet' beschikbaar t/m 15 april