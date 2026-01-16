Annemarie Oster is zaterdag 'De Geknipte Gast'
Annemarie Oster (83) is van origine acteur maar al decennia vooral bekend als schrijver van columns en niets verhullende boeken over haar leven. Zo schreef ze het boek 'Mantelliefde', over de jarenlange zorg voor haar echtgenoot.
In augustus verscheen haar levensverhaal, geschreven aan de hand van de mannen in haar leven. Oster groeide op bij pleeggezinnen en op kostscholen. Door de vele relaties van haar ouders kreeg zij steeds te maken met wisselende ‘tantes’ en ‘ooms’. In gesprek met Eus vertelt ze hoe dit doorwerkte in een diep gevoel van verwaarlozing, een gemankeerd zelfbeeld en een eigen liefdesleven vol wisselende verhoudingen.
'De Geknipte Gast', zaterdag 17 januari om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.
Kijktip van de dag
De vijftienjarige Lara werd geboren in een mannelijk lichaam, maar wil als meisje door het leven gaan. Haar dagelijkse leven bestaat uit het innemen van hormoonremmers en wachten op vrouwelijke hormoontherapie en de operatie die uiteindelijk haar geslacht zal afstemmen op haar identiteit. Ondertussen streeft ze haar droom na: ballerina worden.
'Girl', film uit 2018 van Lukas Dhont met oa. Victor Polster, om 20.30 uur op Play.