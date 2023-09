Angela Schijf is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Foto: BNNVARA - © Nozem Films 2021

Voor de allereerste keer praat actrice Angela Schijf over de eetstoornis die tien jaar lang haar leven beheerste. Als 15-jarige stond Angela al op de planken en speelde ze in films en musicals. Het succes had echter een keerzijde.

In de kappersstoel vertelt ze openhartig over deze periode en waarom ze het belangrijk vindt het taboe hierover te doorbreken.

'De Geknipte Gast', vrijdag 15 september om 21.00 uur bij BNNVARA op NPO 2.