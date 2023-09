Angela Groothuizen is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Foto: BNNVARA - © Nozem Films 2021

De moeder van Angela Groothuizen is altijd heel trots op haar dochter. Angela leidt het leven dat zij ook graag had gehad; zingen, presenteren, optreden in theaters. Zij doet er dan ook alles voor zodat Angela kan shinen.

Angela is bezig met haar nieuwe theatertour als haar moeder overlijdt en komt in een diepe crisis terecht. Ze durft niet meer op te treden en realiseert zich dat ze misschien te veel de droom van haar moeder heeft nagejaagd.

'De Geknipte Gast', vrijdag 29 september om 21.00 uur bij BNNVARA op NPO 2.