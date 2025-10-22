Kijkcijfers: Vlaanderen massaal op post voor de start van 'The Masked Singer'
Goedele Liekens en Frances Lefebure zorgen voor frisse wind in 'Blind Getrouwd': nieuwe regels, nieuw begin
Kijkcijfers: 17, 18 en 19 oktober 2025

'Andere Tijden' over Jac. P. Thijsse: de Freek Vonk van de vorige eeuw

woensdag 22 oktober 2025
© NTR 2025

Hij wordt alom gezien als de grootste Nederlandse natuurbeschermer aller tijden: Jac. P. Thijsse. Hij zette de natuur in Nederland op de kaart.

Als oprichter van Natuurmomenten in 1905 en als schrijver van de natuurplaatjesboeken van Verkade, waar kinderen en volwassen dol op waren. Meer dan een miljoen zijn er van verkocht. Het boek ‘Texel’ zorgde zelfs voor het begin van het massatoerisme naar het Waddeneiland. 'Andere Tijden' duikt in zijn nalatenschap in de laatste tv-uitzending De Freek Vonk van de vorige eeuw, te zien op donderdag 23 oktober bij de NTR om 21.00 uur op NPO 2. 


Schrijver Dik van der Meulen komt nu met een nieuwe biografie over de Freek Vonk van de vorige eeuw, die alles goed kon: schrijven, tekenen en vertellen. Jac. P. Thijsse beïnvloedde politici, biologen en schrijvers en was een geliefde bekende Nederlander. Maar wat is er tachtig jaar na zijn dood terechtgekomen van zijn idealen? En hoe gedroeg hij zich in de Tweede Wereldoorlog. Valt hem daar iets te verwijten?

In deze laatste reguliere uitzending op tv bezoekt presentator Astrid Sy het oude huis en het graf van Thijsse in Bloemendaal met achterkleinzoon Carel Thijsse. Claire Hart de Ruyter, conservator van het Zaans Museum vertelt over de populariteit van de plaatjesboeken van Verkade. Biograaf Dik van der Meulen is op Texel om te uit te zoeken wat de invloed van Thijsse is geweest.

'Andere Tijden' verhuist naar YouTube
Na 25 jaar stoppen de reguliere uitzendingen van 'Andere Tijden' op televisie. 'Andere Tijden' gaat door op YouTube en NPO Start. Op NPO 2 gaat 'Andere Tijden' door onder de vlag 'Andere Tijden presenteert' met nieuwe geschiedenisseries met bijzondere getuigen, archiefbeelden en actuele gebeurtenissen in het licht van ons verleden.

'Andere Tijden - De Freek Vonk van de vorige eeuw', donderdag 23 oktober om 21.00 uur bij de NTR op NPO 2.


Superman (Blu-ray)
DVD
I Know What You Did Last Summer (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (DVD)
DVD
Persbericht NTR
https://anderetijden.nl/
Meer artikels over NTR
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Code van Coppens op de kermis

De zeespiegel stijgt en de wereld dreigt te vergaan. Ketnet-gezichten Nona 't Jolle en Sarah Mouhamou en Radio Willy-stemmen Tomas De Soete en Sien Wynants duiken een levensgevaarlijke missie in. Lukt het hen het koraal - en de wereld - te redden of gaan ze kopje-onder?

'Code van Coppens', om 20.40 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Radio 2 op VRT 1: ann&daan
    02:25
    Journaallus
  • 09:00
    Herfstbeelden
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 10:50
    Edmond & Lucy
    06:00
    Tik Tak
  • 09:50
    Geen uitzending
    08:00
    De Buurtpolitie Extra
  • 10:00
    B&B zoekt Lief NL: Winter
    01:25
    Geen uitzending
  • 09:00
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 10:00
    Geen uitzending
    10:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:25
    A Christmas Movie Christmas
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Joe
    01:30
    Geen uitzending
  • 09:00
    Geen uitzending
    06:00
    Radio Nostalgie
  • 10:45
    Elementary
    02:30
    Neighbours: A New Chapter
  • 10:40
    Two and a Half Men
    02:45
    The Fresh Prince of Bel-Air
  • 10:45
    Lekker Licht
    08:00
    De Chalet
  • 10:05
    Murdered: The Baby on the Beach
    07:45
    Cold Justice
  • 10:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 10:29
    Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 10:35
    De Chalet aan de Semois
    02:05
    A la carte
  • 10:15
    Death in Paradise
    02:45
    Outrageous
  • 10:20
    The Real Housewives of Beverly Hills
    07:20
    Zombie House Flipping
  • 10:45
    NOS Journaal
    02:00
    EenVandaag
  • 10:00
    Nieuwsuur
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 10:35
    Woezel & Pip op Avontuur in de Tovertuin
    07:47
    Zin in Zappelin