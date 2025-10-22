'Andere Tijden' over Jac. P. Thijsse: de Freek Vonk van de vorige eeuw

Hij wordt alom gezien als de grootste Nederlandse natuurbeschermer aller tijden: Jac. P. Thijsse. Hij zette de natuur in Nederland op de kaart.

Als oprichter van Natuurmomenten in 1905 en als schrijver van de natuurplaatjesboeken van Verkade, waar kinderen en volwassen dol op waren. Meer dan een miljoen zijn er van verkocht. Het boek ‘Texel’ zorgde zelfs voor het begin van het massatoerisme naar het Waddeneiland. 'Andere Tijden' duikt in zijn nalatenschap in de laatste tv-uitzending De Freek Vonk van de vorige eeuw, te zien op donderdag 23 oktober bij de NTR om 21.00 uur op NPO 2.

Schrijver Dik van der Meulen komt nu met een nieuwe biografie over de Freek Vonk van de vorige eeuw, die alles goed kon: schrijven, tekenen en vertellen. Jac. P. Thijsse beïnvloedde politici, biologen en schrijvers en was een geliefde bekende Nederlander. Maar wat is er tachtig jaar na zijn dood terechtgekomen van zijn idealen? En hoe gedroeg hij zich in de Tweede Wereldoorlog. Valt hem daar iets te verwijten?

In deze laatste reguliere uitzending op tv bezoekt presentator Astrid Sy het oude huis en het graf van Thijsse in Bloemendaal met achterkleinzoon Carel Thijsse. Claire Hart de Ruyter, conservator van het Zaans Museum vertelt over de populariteit van de plaatjesboeken van Verkade. Biograaf Dik van der Meulen is op Texel om te uit te zoeken wat de invloed van Thijsse is geweest.

'Andere Tijden' verhuist naar YouTube

Na 25 jaar stoppen de reguliere uitzendingen van 'Andere Tijden' op televisie. 'Andere Tijden' gaat door op YouTube en NPO Start. Op NPO 2 gaat 'Andere Tijden' door onder de vlag 'Andere Tijden presenteert' met nieuwe geschiedenisseries met bijzondere getuigen, archiefbeelden en actuele gebeurtenissen in het licht van ons verleden.

