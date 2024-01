Adil & Bilall schetsen hartverscheurend verhaal van broers uiteengerukt door extremisme en oorlog

Het is hun persoonlijkste film tot nu toe. Met 'Rebel' maakte het bekende Marokkaans-Belgische regisseursduo Adil & Bilall ('Bad Boys for Life', 'Patser') een aangrijpend verhaal over twee Vlaamse broers die terechtkomen in de oorlog in SyriŽ, waar ze worden gerekruteerd door IS.

De film is deels gebaseerd op het leven van de jongeren die Adil en Bilall in hun eigen omgeving meemaakten. Net als het hoofdpersonage, reisden ze naar Syrië om de bevolking te gaan helpen, maar kwamen veel van hen uiteindelijk in handen van Islamitische Staat. Na de première vorig jaar in Cannes heeft Rebel zich laten gelden met talrijke nominaties en het verzilveren van acht prijzen op verschillende internationale filmfestivals.

Het verhaal

Kamal groeit op in de beruchte Belgische wijk Molenbeek, maar wil zijn leven als drugshandelaar beteren en besluit om oorlogsslachtoffers in Syrië te gaan helpen. Daar wordt hij echter al snel opgepakt en gedwongen om zich aan te sluiten bij een militie in Raqqa. Zijn leven verandert in een nachtmerrie. Hij moet aanslagen filmen en wanneer hij zelf in een viral video is te zien, heeft dit grote invloed op het leven van zijn familie in België. Zijn broertje Nassim is een gemakkelijke prooi voor ronselaars, die beloven hem met zijn broer te herenigen, maar eigenlijk jonge strijders rekruteren. Dit betekent dat hun moeder Leila niet alleen haar oudste, maar ook haar jongste zoon dreigt te verliezen. Ze zet alles op alles om hem terug te krijgen.

Hollywood-duo Adil & Bilall

De getalenteerde Adil El Arbi (30 juni 1988) en Bilall Fallah (4 januari 1986) zijn uitgegroeid tot een iconisch duo en behoren tot de top van de internationale filmwereld. 'Rebel' is de vijfde speelfilm van Adil & Bilall, die ook in Amerika flink aan de weg timmeren. Nadat ze in eigen land de speelfilms 'Image', 'Black' en 'Patser' regisseerden, vertrokken ze naar Hollywood voor de regie van 'Bad Boys for Life', het derde deel van de 'Bad Boys'-franchise. Daarnaast waren ze betrokken bij de series 'Snowfall', 'Sail' en 'Ms. Marvel' met een moslima als superheld. Hun megaproductie 'Batgirl' bleef helaas op de plank liggen, maar momenteel leggen Adil & Bilall wel de laatste hand aan het vierde deel van de 'Bad Boys'-filmreeks, met opnieuw Will Smith en Martin Lawrence in de hoofdrol. Ook staat in 2024 een verfilming van de bestseller 'Terroristenjager' op de planning.

Arthouse Sunday: de beste artistieke films

Op zondag 28 januari gaat 'Rebel' in première op Film1 als onderdeel van Arthouse Sunday. Elke zondag om 20.30 uur vertoont Film1 bekroonde filmhuisproducties van getalenteerde regisseurs.

'Rebel', zondag 28 januari om 20.30 uur op Film1.