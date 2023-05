Acteur Mees (10) zondag in 'Teenage Boss'

Foto: © BNNVARA 2023

Als acteur staat Mees (10) normaal op een echte filmset, maar 'Teenage Boss' is geen filmset, maar het echte leven! Hij neemt zijn verantwoordelijke taken behoorlijk serieus en zoals een boss betaamt houdt hij al zijn uitgaven keurig bij in een Excel-bestand.

Maar Mees blijkt een behoorlijk gat in zijn hand te hebben en spend superveel geld aan de vele uitstapjes met zijn familie. Gaat al dit spenden ten koste van zijn einddoel: een elektrische fiets?

'Teenage Boss', zondag 28 mei om 18.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.