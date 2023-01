Aanstaande zaterdag 'Eurosonic Noorderslag' live op tv

Op zaterdag 21 januari vanaf 22.05 uur presenteren 3FM-dj's Vera Siemons en Justin Verkijk live vanuit Groningen het televisieprogramma Eurosonic Noorderslag. Een uitzending van negentig minuten gevuld met interviews, reportages en optredens van jonge bands en artiesten, zoals onder anderen Nonchalange, néomí, Coloray, Joost en Cosmic Crooner.

Maar de vraag van de avond is; wie wordt de winnaar van de Popprijs 2022? Ook die wordt bekend gemaakt in het programma.

Het presentatie duo heeft er zin in. Vera Siemons: 'Zo aan het begin van het nieuwe jaar voelt het een beetje als een uitgesteld Oud & Nieuw-feestje. Een heel uniek festival met in de hoofdrol de crème de la crème van de Nederlandse muziekscene. We gaan zeker weten verrast worden!'

'Eurosonic Noorderslag' is zaterdag 21 januari live te zien bij de NTR op NPO 3 om 22.05 uur.