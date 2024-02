Aandacht voor zedendelict en vijf moorden in 'Opsporing Verzocht'

Vanochtend is een man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij vijf moorden. Zijn aanhouding is een belangrijke ontwikkeling in de strijd tegen zware criminaliteit.

De politie geeft in 'Opsporing Verzocht' via een live-verbinding de eerste officiële toelichting van het OM en het rechercheteam op deze arrestatie.

Politie Groningen zoekt dader zedendelict

In de nacht van 30 november op 1 december is een jonge vrouw in het centrum van de stad Groningen slachtoffer geworden van een ernstig zedendelict. Ondanks regionale oproepen is de dader nog niet aangehouden. Er zijn beelden van de verdachte: een man die zich die nacht op een retro-racefiets verplaatste.

Man steekt in half uur zeven auto’s aan

De politie in Den Haag hoopt op tips over een brandstichter. Uit bewakingsbeelden blijkt dat de man in de nacht van 9 op 10 oktober tijdens een wandeling van een half uur zeven auto’s in brand stak. Door overslaand vuur waren er uiteindelijk 10 gedupeerden.

Woningoverval bij 88-jarige

Een inwoner van Almelo is op 20 december in zijn eigen huis overvallen. De 88-jarige man werd door een indringer bedreigd met een vuurwapen. De dader vertrok met een klein contant bedrag. Zowel de politie als het slachtoffer vragen zich af wat de dader bij de man zocht; hij had geen waardevolle spullen in huis. Een woordvoerder van de politie Oost-Nederland laat vanavond beelden zien van de verdachte, die zijn opgenomen rond het huis van het slachtoffer.

Gezin moet gedwongen verhuizen na vier explosies

Een moeder en haar twee kinderen zijn op last van de burgemeester van Haarlem elders ondergebracht, nadat er tussen 25 december en 16 januari vier explosies waren bij hun appartement aan de Vincent van Goghlaan. Vanavond worden beelden gedeeld van drie van die explosies. Bij het laatste incident, op 16 januari, is de dader mogelijk zelf gewond geraakt.

Verder onder meer aandacht voor een inbraak in Geldrop, een aantal fraudeurs, en een bijzondere gast in het zwembad van Kootwijk.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 13 februari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.