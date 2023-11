Aandacht voor raadsels rond dood 23-jarige fietser in 'Opsporing Verzocht'

Dinsdag wordt in 'Opsporing Verzocht' uitgebreid stilgestaan bij de vragen die er zijn rond de dood van de 23-jarige Cas Steenbergen uit De Schiphorst.

Cas kwam in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 juli 2022 gewond thuis na een feest in Veeningen. Zijn ouders hoorden hem die nacht wel thuiskomen, Cas zei in het donker ook dat het niet zo gezellig was geweest, maar er leek toen niets ernstigs aan de hand.

De volgende ochtend werd Cas in zijn bed in een plas bloed gevonden. Zijn ouders

reanimeerden hem nog, waarna hij nog een aantal weken in het ziekenhuis lag. De 23-jarige

Cas, die bij een wijnhandel werkte en als vinoloog was opgeleid, overleed echter op 15

augustus 2022. Na het onderzoek in 2022 ging de politie er vanuit dat Cas overleden was ten gevolge van een noodlottig ongeval. Er is bij de politie echter nieuwe informatie binnengekomen dat er mogelijk meer aan de hand is, waardoor het onderzoek inmiddels is heropend. Het rechercheteam roept daarbij morgenavond de hulp van het publiek in.

In 'Opsporing Verzocht' geeft een woordvoerder van de politie meer informatie over het huidige onderzoek. Ook worden bewakingsbeelden getoond. Daarnaast hebben de ouders van Cas verteld over het verlies van hun zoon en de gebeurtenissen op de avond dat ze hem thuis hoorden komen.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 14 november om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.