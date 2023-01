Aandacht voor oogaandoeningen in 'Tijd voor MAX'

Nederland telt een groot aantal mensen met ernstige oogaandoeningen: 1,2 miljoen mensen hebben een oogprobleem. 'Tijd voor MAX' staat dinsdag 24 januari in het teken van het Oogfonds.

Ronald Giphard schuift aan om te vertellen over zijn erfelijke oogziekte en de tributeband Queen Must Go On treedt op.

Er zijn in ons land 1,2 miljoen mensen met een oogprobleem. In werkelijkheid zijn dit er nog veel meer, maar veel mensen hebben niet door dat er wat ergs aan de hand is met hun ogen. Dat komt doordat veel oogaandoeningen geleidelijk ontstaan. Er zijn nu al meer dan 300.000 Nederlanders slechtziend of blind. Dat aantal stijgt explosief, terwijl het in vijftig procent van de gevallen te voorkomen is door op tijd je ogen te laten controleren. Bij 'Tijd voor MAX' schuift schrijver Ronald Giphart aan. Hij heeft de erfelijke oogziekte maculadegeneratie en de kans bestaat dat zijn ogen hem in de steek gaan laten.

In 'Tijd voor MAX' ook het verhaal van Jan-Jaap (48) die als gevolg van de erfelijke oogziekte Retinitis Pigmentosa nagenoeg blind is. Genetisch onderzoek biedt steeds meer mogelijkheden om in de toekomst iets aan deze oogaandoening te doen. Jan-Jaap hoopt zeer dat deze wetenschappelijke inzichten op tijd komen voor zijn dochtertje. Zij is drager en maakt grote kans ook Retinitis Pigmentosa te ontwikkelen.

Verder het verhaal van Gea (56) die glaucoom heeft, één van de belangrijkste oorzaken van slechtziendheid. Ze ziet met één oog nagenoeg niets meer, bij het andere oog is haar gezichtsveld beperkt. Glaucoom is de grootste blindmaker, circa 100.000 mensen hebben het. Minstens nog eens 100.000 mensen hebben het ook, zonder het te weten. Glaucoom ontstaat namelijk heel geleidelijk, in het begin zijn er nauwelijks klachten. De oogaandoening is te behandelen mits je er op tijd bij bent, want de ontstane schade is onomkeerbaar.

Deze uitzending van 'Tijd voor MAX' komt tot stand in samenwerking met het Oogfonds.

'Tijd voor MAX', dinsdag 24 januari om 17.10 uur bij MAX op NPO 1.